Er budgettet eller viljen der slet ikke til at betale mere end 50.000 kroner for én kvadratmeter i landets p.t. dyreste postdistrikt, København K, så er der i særdeleshed et par danske byer, der kunne være interessante at indstille boligsigtet mod.

Helt nye tal fra Boliga.dk viser nemlig, at der er to byer i landet, hvor lejlighedskøberne i årets første halvdel er sluppet med at betale lige omkring eller under 10.000 kroner for hver kvadratmeter.

Billigst er lejlighedskøberne sluppet i Storebæltsbyen Korsør, hvor en kvadratmeter i de første seks måneder af 2018 i gennemsnit er handlet for 6.434 kroner. Eller hvad der svarer til, at en lejlighed på 80 kvadratmeter er solgt for lige godt en halv million kroner.

Også i en af landets største kommuner har man i årets første halvdel kunnet blive lejlighedsejer til bundpriser.

Det er nemlig postnumrene; Randers NV, Randers NØ, Randers SV og Randers C, der med gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser på mellem 8.132 kroner og 10.438 kroner er landets næst-, tredje-, fjerde- og femtebilligste sted at købe ejerlejlighed.

Aftagende priser

Odense C, Aalborg og Aarhus C har oplevet prisstigninger fra første halvår 2017 til 2018. I de tre byers indre postdistrikter har årets lejlighedskøbere således givet mere end 21.000 kroner for hver kvadratmeter og for Aarhus C’s vedkommende endda også over 35.000 kroner. Altså hvad der svarer til, at en lejlighed på 80 kvadratmeter er gået for knap 2,9 millioner kroner.

Kapitlet om priserne på lejlighederne i de store byer og i særdeleshed i København er efterhånden ganske velbeskrevet. Og vil man ind her, kræver det en solid opsparing, et pænt lån eller nogle ualmindeligt gavmilde forældre. Men noget tyder altså på, at det hotte boligmarked har tabt lidt pust.

»Ser vi frem i tid, er det klart, at medvinden til ejerlejlighederne i de store byer aftager. De høje priser kan lade sig gøre, fordi renterne er historisk lave. Men i takt med at renterne kryber opad det kommende år, vil medvinden aftage. Dertil kommer, at de nye boligskatter, der indføres i 2021, vil trække i retning af lavere priser de kommende år«, siger cheføkonom Signe Roed-Frederiksen fra Arbejdernes Landsbank.

»Vedvarende prisfald på ejerlejligheder i København kan ikke udelukkes, og det er en risiko, man skal være opmærksom på som køber og sørge for tilstrækkelig luft i økonomien.«

Se hvad ejerlejlighederne i dit favoritområde sælges for her.

*Boliga har beregnet den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på alle tinglyste ejerlejlighedssalg i første halvår 2018, 2017 og 2016 fordelt på landets postdistrikter. Der er kun medtaget postdistrikter med min. 20 salg af ejerlejligheder i perioden.