Bare rolig, rejselystne danskere.

Sådan lyder meldingen, efter at nye tal viser, at priserne på flybilletter tager et ellers markant hop opad i den kommende tid.

»Min vurdering er, at i løbet af året vil priserne komme ned igen – og de vil blive presset yderligere til rekordniveau,« siger Ole Stouby, der er direktør hos prissammenligningssitet Travelmarket.

Men sådan ser det altså ikke ud lige nu.

Sådan ser gennemsnittet ud for flypriserne i uge 4 ud for de seneste år. Foto: Travelmarket

For ifølge tal fra netop Travelmarket for uge 4 går priserne i år et pænt stykke op sammenlignet med de seneste år.

Et par eksempler på rejser til ti europæiske destinationer (Amsterdam, Barcelona, Berlin, London, Oslo, Paris, Prag, Rom, Stockholm, Wien):

Fra Billund stiger gennemsnitsprisen med 44 procent i uge 4 forhold til sidste år: Fra 512 kroner til 742 kroner.

Fra København stiger gennemsnitsprisen med 33 procent i uge 4 i forhold til sidste år: Fra 387 kroner til 516 kroner.

Priserne et i år endda også højere end før coronatiden.

Hos Travelmarket tager man dog forholdsvist let på stigningerne.

»Det lyder som solide prisstigninger, men mange flypriser til europæiske destinationer er i forvejen ganske lave,« siger Ole Stouby og tilføjer til B.T., at de procentuelle udsving virker større, når priserne i forvejen er lave:

»Derfor er min vurdering, at de højere flypriser ikke skræmmer de rejsende, for det er fortsat meget billigt at flyve til forskellige storbyer i Europa. For eksempel både London og Wien tur/retur for 200-300 kroner og Rom, Prag eller Berlin for 400-500 kroner.«

Og så regner han jo altså i øvrigt med, at priserne igen kommer ned senere på året.

Endda endnu lavere end de har været i senere år.

»Det vil ske på grund af det her store udbud, der efterhånden er kommet tilbage i markedet og som fortsat bliver udbygget. Det vil være med til at presse priserne, for efterspørgslen kan ikke følge med,« siger Ole Stouby.

Uge 4 er i øvrigt en af de uger på året, hvor priserne på flybilletter er lavest.