Novo Nordisk-aktien er torsdag morgen sendt i rødt.

Aktien i den danske medicinalmastodont falder til bundt i det toneangivende danske aktieindeks, C25-indekset.

Det sker, efter det er kommet frem, at Novo Nordisk skal undersøge, hvorvidt to af dets guldæg kan give kræft. Det kan du læse mere om i Novos guldæg skal undersøges for at øge kræftrisiko

Denne artikel er fra Euroinvestor.