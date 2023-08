En bølge af kursfald skyller ind over børserne i Asien.

I Japan er der tale om brede kursfald, der sender det toneangivende Nikkei-indeks ned med 2 pct.

Kinesiske aktier bliver også hældt ud af porteføljerne. HangSeng-indekset falder 1,8 pct.

Forklaringen kan hænge sammen med den seneste tids udvikling, vurderer man hos kapitalforvalteren Robeco Hongkong.

Aktierne er steget markant, og kreditvurderingsinstituttet Fitch har netop sænket USA's kreditværdighed, bemærker kapitalforvalterens chef for asiatiske aktier, Joshua Crabb, ifølge Bloomberg News.

»(Jeg, red.) tror, at det bare er en katalysator for asiatiske børshandlere til at tage gevinst hjem. Market er løbet virkelig hurtig de seneste handelsdage. Det leder bare efter noget at bekymre sig over, forklarer han ifølge mediet.

Denne artikel er fra Euroinvestor