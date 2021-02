Når man skal købe en bolig, er det meget normalt, at man forhandler lidt om prisen for at få handlen i hus.

Men 2020 var på ingen måder et normalt år - heller ikke på boligmarkedet - det er tydeligt, hvis man ser på, hvor meget rabat, det er lykkedes boligkøberne at forhandle sig til.

Over hele linjen - ejerlejligheder, villaer og særligt sommerhuse - er det beløb, der adskiller udbudsprisen fra det endelige hammerslag, nemlig skrumpet ind.

Det viser nye tal fra sidste års handler ifølge boligmediet Boliga.dk.

Sidste år kunne de danske boligkøbere i gennemsnit forhandle sige frem til en rabat på 2,6 procent for en ejerlejlighed, 3,8 procent for et sommerhus og 4,4 procent for en villa.

Dermed har der altså været mindre rabat at få end i 2019, hvor lejlighedssælgerne gik med til et afslag på gennemsnitlige tre procent, husejerne hav 4,7 procent - og ved sommerhushandlerne kunne køber og sælger mødes ved en rabat på 5,6 procent.

»Det går hurtigt på boligmarkedet, og mange boliger når ikke at være til salg i ret lang tid. Det gør det sværere for køberne at forhandle prisen ned, da sælgerne ikke er særligt interesserede i at give et afslag, så længe de stadig har en tro på, at de kan få den fulde pris hjem,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nordea Kredit til Boliga.dk.

»I mange bolighandler er sælgerne derfor kun villige til at acceptere et bud under prisen, hvis der er tale om en symbolsk forhandlingsrabat.«

Ser man fem år tilbage i tiden - til 2015 - er det især forhandlingsrabatten på sommerhuse, der har taget et markant ryk i sælgers retning. I 2015 fik køberne i gennemsnit otte procent i forhandlingsrabat - mens i altså blot fik 3,8 procent sidste år.

Det svarer til, at man for fem år siden i gennemsnit kunne forhandle sig til et nedslag på 98.094 kroner, mens man sidste år måtte nøjes med lige vel halvt så meget; her lød det kontante nedslag på 55.809 kroner.

Ikke mere rabat i vente

Boligmarkedet - med et lavt udbud af boliger til salg og en stor efterspørgsel - har ikke været et sted, hvor der har været meget at rafle om for de boliginteresserede.

Og det er der ifølge Lise Nytoft Bergmann heller ikke meget, der tyder på, at køberne kommer til at kunne i år - nærmere tværtimod:

»Udbuddet af boliger er på det laveste niveau siden midten af nullerne, og det stiller store krav til køberne i det nuværende marked. De mest attraktive boliger er ikke til salg ret længe, og derfor skal køberne være villig til at slå hurtigt til. Derfor forventer vi yderligt faldende nedslag i det kommende år,« siger hun til Boliga.dk.

Kommunen, hvor det er lykkedes køberne at få det største nedslag med i hushandlen er den nordjyske ø Læsø: Her er der hele 12,3 procent forskel på den pris, villaerne kom på markedet for og blev solgt for i 2020. Procentsatsen svarer til et kontant afslag på 131.048 kroner, som huskøberne har sparet.

I den anden ende af skalaen ligger den nordsjællandske kommune Egedal, hvor huskøberne i gennemsnit fik et nedslag på 1,4 procent af prisen for at sikre sig en handel. Det svarer til 46.115 kroner.

