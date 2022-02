Discountkæden Lidl har torsdag vundet noget af en sejr i Vestre Landsret efter fire års tvist mellem Lidl og brancheforeningen Mærkevareleverandørerne.

Lidl blev i 2019 dømt i Sø- og Handelsretten, men ankede herefter sagen til landsretten. Og det er altså faldet ud til discountkædens fordel.

Sagen tog sin begyndelse i 2017, da Lidl indrykkede reklamekampagnen 'Valget er dit'.

Konceptet var simpelt: I en reklame tog Lidl nogle af kædens egne varer – eksempelvis Kania Ketchup og Freeway Cola – og stillede dem op ved siden af henholdsvis Heinz tomatketcup og Coca-Cola.

Underteksten var: 'Stærke mærker og stærke Lidl-mærker'.

På den måde blev varerne sidestillet – prisen var blot markant lavere på Lidls egne produkter.

Det samme skete eksempelvis med chips, chokolade, smør og bacon.

Men den gik altså ikke.

Dit valg-reklamen førte til fire års retssager.

Brancheforeningen Mærkevareleverandørerne blev så vrede over kampagnen, at de hev Lidl i retten for at 'snylte på' de brands, som andre firmaer har brugt hundreder af millioner på at bygge op.

I 2019 blev Lidl dømt for tre af de fem klagepunkter i Sø- og Handelsretten og pålagt at betale modpartens sagsomkostninger på 220.000 kroner.

Men Lidl ankede sagen til Vestre Landsret, og det viste sig at være en god idé.

Lidl er nu renset i sagen og har fået medhold på alle fem punkter.

»Vi er glade for, at landsretten har givet os fuldt ud medhold i alle sagens punkter, og at retten har fastslået, at kampagnen var en reklame, som er helt i overensstemmelse med alle gældende nationale og internationale markedsføringsregler,« siger Rasmus Pape, der er indkøbsdirektør i Lidl, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi overvejer hele tiden, hvilke kampagner vi gerne vil vise til danskerne, og måske tager vi 'Valget er dit'-kampagnen op igen.«

Hos Mærkevareleverandørerne er man skuffet over Vestre Landsrets afgørelse.

»Jeg kender afgørelsen, men har endnu ikke læst dommen. Min umiddelbare kommentar er, at vi naturligvis er meget overraskede over afgørelsen,« skriver Niels Jensen, direktør for Mærkevareleverandørerne, i sms til B.T.

»Vi var tilfredse med Sø- og Handelsrettens afgørelse og er derfor helt uenige i Vestre Landsrets frifindelse. Vi mener fortsat, at Lidls kampagne miskrediterede mærkevaren og var vildledende til skade for forbrugerne. Nu har retten talt, og så vil jeg få læst dommen.«