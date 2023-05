Fra 2029 er det slut med at kunne købe cigaretter i landets Lidl-butikker.

Et stort træk, mener B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

Og ifølge ham ville det ikke være en overraskelse, hvis andre dagligvarebutikker følger trop inden for et par år:

»Man skal ikke undervurdere, hvor stort et træk det her egentlig er. Det er den første dominobrik, der vælter. Flere vil følge.«

»Vi har set det i andre tilfælde, hvor en vare pludselig bliver uholdbar i forhold til tidens tendenser. Buræg er det bedste eksempel. Fra de første kæder meldte ud, at de ville stoppe salget af buræg, til hele branchen var med på vognen, gik der ikke længe. Det blev uholdbart at stå tilbage som kæden, der ikke ville følge med tiden og bakke op om dyrevelfærd, og så forsvandt buræg inden for få år.«

»Det kan meget nemt blive det samme med cigaretter. Lidl peger på unges sundhed og fjerner cigaretterne inden for en årrække. De har gjort det samme i andre lande, eksempelvis Storbritannien og Holland.«

Lidl er den første dagligvarebutik, som vil udfase tobaksvarer. Ved udgangen af 2028 begynder udfasningen.

Khalil Jehya Taleb, viceindkøbsdirektør i Lidl Danmark, mener, at kæden har et stort ansvar over for den enkelte forbruger.

»Det skal gøres på den rigtige måde, og det er derfor, vi har valgt at udfase det over en periode på fem år,« siger han.

»Vi håber, kunderne reagerer positivt på initiativet og vil vælge Lidl på baggrund af vores andre fødevarer.«

Lidl er partner i »Røgfri Fremtid«, der er et samarbejde mellem TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse med en vision om at gøre Danmark røgfrit.

Af den grund har kæden vurderet, at det er det rette tiltag for at bakke op om projektet og bidrage til en 'god dagsorden'. Og netop det faktum kan blive udslagsgivende for fremtiden, mener Niels Philip Kjeldsen:

»Lidls melding er et startskud, hvor resten af branchen kommer under pres fra i dag. Hvis Lidl kan, hvorfor kan de andre så ikke? Det vil være spørgsmålet fra interesseorganisationer. Så selvom det ikke er sådan, at cigaretterne forsvinder i morgen, så er jeg overbevist om, at det her er startskuddet, og at det vil brede sig.«

Du kan læse mere om Lidls beslutning her.