Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det vil stadig være muligt at købe kød fra den skandaleombruste slagterivirksomhed Skare Meat Packers, når man handler ind i Lidl eller Rema 1000.

I modsætning til dagligvarekonkurrenten Saling Group har de to dagligvarekæder ikke tænkt sig at afbryde samarbejdet, selvom Skare Meat Packers er blevet afsløret i at opbevare op til 12 år gammelt kød uden sporbarhed.

»Der er fuld sporbarhed på de produkter, vi har modtaget fra Skare,« skriver Thomas Sejersen, presseansvarlig i Lidl, i en mail til B.T.

»Derudover afventer vi den igangværende undersøgelse fra Fødevarestyrelsen,« tilføjer han uden at uddybe beslutningen nærmere.

Ville du have noget imod at spise 13 år gammelt kød?

Kommunikationsdirektør i Rema 1000, Jonas Schrøder, siger til mediet Finans, at kunderne kan have tillid til kædens varer fra Skare Meat Packers.

»...vi kommer til at følge udviklingen tæt - og samtidig være helt tæt på sporbarhed og produktion af det, vi køber derfra,« siger han til Finans.

Fødevarestyrelsens rejsehold var i december på kontrolbesøg hos Skare Meat Packers.

Her fandt de 250 ton gammelt, nedfrosset kød, heraf noget helt tilbage fra 2010.

»Jeg kan ikke ligefrem huske, at vi tidligere har stået og kigget på noget, der var så gammelt,« sagde chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, Michael Rosenmark, tidligere i dag til B.T.

Selvom det ikke er ulovligt at sælge gammelt kød, har det alligevel medført store problemer for slagterivirksomheden.

Fødevarestyrelsen har politianmeldt Skare Meat Packers, fordi det gamle kød ifølge styrelsen ikke kunne spores tilbage til oprindelseslandet, fordi anmærkningen manglede.

Virksomheden har heller ikke selv kunnet redegøre for, hvor det stammer fra.

Yderligere er Skare Meat Packers også meldt til politiet for at forsøge at forhindre styrelsen i at komme ind og foretage kontrollen.

Salling Group, der ejer Bilka, Netto og Føtex, har som følge af den verserende sag suspenderet koncernens handel med Skare Meat Packers.

»Salling Group forventer, at alle leverandører er åbne over for enhver myndighedskontrol, og vores kunder skal kunne have tillid til, at leverandører til enhver tid har fuld transparens samt overholder gældende lovgivning,« skriver Salling Groups kommunikationsdirektør, Henrik Vinther Olesen, i en mail til B.T.

Hverken Salling Group, Rema 1000 eller Lidl vil oplyse, hvor meget kød de hvert år køber hos Skare Meat Packers.

Over for Jyllands-Posten afviser Skare Meat Packers' direktør Kurt Skare, at virksomheden skal have ageret på kant med loven.

»Det (kødet, red.) indgår i forarbejdede produkter, eksempelvis pølser og andre varer, siger han og understreger, at det er helt normalt for virksomheden at have kød liggende, som er fra før 2017,« siger han til avisen.

B.T. har været i kontakt med flere andre store detailkæder for at høre, om de får leverancer fra Skare Meat Packers.

Coop oplyser, at man hverken køber fersk eller frossent kød fra Skare Meat Packers til koncernens kæder: SuperBrugsen, Kvickly, Dagli'Brugsen, Coop 365 Discount og Irma.

Fra kommunikationsdirektør Morten Vestberg fra Dagrofa, der står bag Meny, Spar, Min Købmand og Letkøb, lyder det i et skriftligt svar:

»Vi har ikke nogen fast samhandel med dem, hvilket vi heller ikke har planer om at få.«