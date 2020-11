Lidl er blevet kåret som Danmarks bedste butikskæde.

Det skriver Retailer of the Year på deres hjemmeside og oplyser også, at Lidl vandt hovedprisen Årets Retailer.

Lidl tog sejren foran andre velkendte danske butikskæder såsom: Rema 1000, Netto, Aldi og Coop.

»Jeg er så glad og ikke mindst pavestolt af hele teamet, som de to store priser uden tvivl kan tilskrives,« siger Dirk Fust som er direktør for Lidl i Danmark og fortsætter.

Dirk Fust, Adm. direktør Lidl Danmark (i midten) er stolt og beæret over Lidls nye hæder. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Dirk Fust, Adm. direktør Lidl Danmark (i midten) er stolt og beæret over Lidls nye hæder. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er et stort skulderklap og en tydelig indikation på, at vi er godt på vej mod at blive danskernes førstevalg. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle dedikerede kunder og samarbejdspartnere der har stemt på os.«

På Retailer of the Year's hjemmeside forklarer de, hvad der skal til for at vinde prisen.

»Retailer of the Year-valget er, udover præmier, det største forbrugervalg i Europa. På grundlag af ti aspekter bestemmer forbrugerne, hvem der er den bedste forhandler i dit land. Bliver din butik vurderet som den bedste, og får du nok stemmer i de fastlagte kategorier, så må du bruge titlen 'Bedste butikskæde i Danmark' i et år.«

»Kategorivinderen, der af forbrugerne vælges som den bedste forhandler, kan kalde sig ‘Retailer of the Year Denmark’ et helt år.«

I alt har 127 retailere deltaget i Retail Awards 2020 i Danmark og i de andre kategorier vandt blandt andet IKEA boligindretningsprisen og McDonald's løb med årets fast-foodkæde.