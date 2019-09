Gule bjælker med ordet ’gratis’ har de seneste dage prydet adskillige varer, når kunderne bladrer gennem Lidls tilbudsavis.

Problemet er bare, at man som kunde naturligvis ikke kan gå ned i sin lokale Lidl-forretning og få gratis varer. Derfor vækker fremstødet kritik.

»Der er jo tale om et markedsførings-trick, som man bruger for at fange folks opmærksomhed. Så selvom det måske strengt taget er inden for reglerne, så er det nok lidt for smart i en fart, det her,« siger Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Helt konkret handler reklamen om, at Lidl fører en kampagne under sloganet XXL.

Det betyder, at man eksempelvis som kunde i denne uge kan få to liter æblejuice til samme pris, som man normalt betaler for 1,5 liter.

Det får så Lidl til at bruge en gul bjælke, hvor der står, at man får en halv liter gratis.

Og selvom fremgangsmåden formentlig holder sig inden for Forbrugerombudsmandens retningslinjer for markedsføring, imponerer det ikke Forbrugerrådet Tænk.

»Jeg synes grundlæggende ikke, man skal skrive gratis, hvis ikke nogen kan få noget gratis. Det giver ikke rigtigt nogen mening,« siger Martha Nør Kjeldsen, og uddyber:

Er det okay, at Lidl bruger ordet gratis i denne sammenhæng?

»Jeg forstår ikke, at man ikke bare skriver, at kunden får mere for pengene. Det er en klodset formulering, og jeg forstår ikke helt logikken i at gøre det sådan.«

Hos Lidl har man dog læst på lektien og referer en konkret paragraf i Forbrugerombudsmandens retningslinjer, da B.T. interviewer Lidls pressechef Morten Vestberg.

»Vi mener, at det er helt tydeligt, at ordet gratis er forbundet med, at man gør et køb. Det fremgår ret tydeligt,« siger Morten Vestberg:

»Og når man eksempelvis får den halve liter æblejuice mere, end man plejer, så får man jo en halv liter gratis. Du betaler ikke for den ekstra halve liter, og derfor er den jo gratis.«

Men der er jo ikke nogen, der får noget gratis. Kunne man ikke bare skrive, at man får noget ekstra?

»Grunden til, at vi ikke skriver ekstra, er, at den ekstra mængde er gratis.«

Men er det ikke lidt for smart, når man skal betale for varen?

»Jeg synes ikke, det er for smart. Vi skriver gratis, fordi den ekstra mængde er gratis, og det gør vi i denne kampagne.«