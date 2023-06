Det kom ud af det blå, da Lidl torsdag annoncerede, at de har skilt sig af med indkøbsdirektør Rasmus Pape, som har været i Lidl de seneste 13 år – en periode, der generelt har været succesfuld for Lidl i Danmark.

Spørgsmålet er, hvad der har fået Lidl til at erstatte Rasmus Pape, og det har B.T. naturligvis spurgt konkret ind til.

B.T. har bedt Lidl svare på, hvad den nye indkøbsdirektør, italienske Maria Lovecchio, kan, som Rasmus Pape ikke kan.

Og B.T. har spurgt ind til, om udskiftningen på posten er udtryk for, at Lidl Danmark er under økonomisk pres, ligesom vi har spurgt ind til, hvad det her kommer til at betyde for kunderne.

Lidl Danmarks tyske direktør, Jens Stratmann, har sendt følgende svar på mail.

»Lidl er en international virksomhed og vores dagligdag i Danmark er præget af mange internationale samarbejder på tværs af organisationen. Maria Lovecchio kommer med stort kendskab til vores forretning, og har en indgående forståelse for de mekanismer, der gør sig gældende i Lidl,« lyder det fra Jens Stratmann:

»Vi er i rigtig god gænge i Danmark og har netop åbnet tre nye butikker og mange flere er på vej – den positive udvikling skal Maria være med til at udvikle.«

I forhold til spørgsmålet om, hvad kunderne kan forvente, lyder det.

»Vi oplever stor efterspørgsel fra kunderne på både danske og internationale private label produkter. Vi kigger også på, hvordan vi kan udvikle vores danske private label brand 'En bid af Danmark'. Den udvikling skal Maria være med til at accelerere på baggrund af hendes erfaringer fra Italien og Slovenien.«

Lidl svarer imidlertid ikke på, hvorfor man har skilt sig af med Rasmus Pape. Hverken i pressemeddelelsen torsdag eller i forbindelse med de spørgsmål, B.T. har sendt.

B.T. var torsdag i kontakt med Rasmus Pape. Her lød det korfattet:

»Jeg har ingen kommentar.«