Lidl Danmarks indkøbsdirektør, Rasmus Pape, er færdig efter 13 år i koncernen.

Meldingen kom i første omgang fra Rasmus Pape selv på det sociale medie LinkedIn torsdag morgen, og siden har Lidl Danmark bekræftet det over for B.T.

I pressemateriale, som Lidl har sendt til B.T., fremgår det, at italienske Maria Lovecchio erstatter Rasmus Pape.

Hun har 14 års erfaring fra Lidl, hvor hun har været i indkøbsafdelingen i Italien og har været indkøbsdirektør i Slovenien. En post, hun altså nu skal bestride i Danmark.

I pressemeddelelsen takker Lidl Danmarks direktør, Jens Stratmann, Rasmus Pape for indsatsen og siger om Maria Lovecchio:

»Nu glæder jeg mig til at byde Maria Loveccio velkommen på vores danske team og arbejde sammen om Lidls udvikling i Danmark. Det er en spændende tid at være dagligvarekæde i, og vi har store ambitioner, som jeg ved, Maria vil være med til at løfte.«

På LinkedIn takker Rasmus Pape for tiden i Lidl og melder, at han nu skal nyde noget sommerferie med familien.

B.T. har været i kontakt med Rasmus Pape for at spørge ind til, hvad der er sket. Her lyder det kortfattet:

»Jeg har ingen kommentarer.«

Lidls kommende indkøbsdirektør i Danmark, Maria Lovecchio, udtaler i en pressemeddelelse, at hun glæder sig til at starte i Danmark.

»Jeg glæder mig ekstremt meget til at komme i gang. Det er spændende at starte på et nyt marked og kunne dele gode erfaringer fra andre lande, men det er også helt særligt at få lov til at dykke ned i og blive klogere på de danske forbrugere og bidrage til at sikre, at vi har det på hylderne, de efterspørger,” siger Maria Lovecchio.