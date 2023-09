De har lige fået adgang til 19 nye butikker, men det er ikke nok.

Den tyske dagligvarekæde Lidl er nu oppe på at have 154 butikker i Danmark.

Det skriver Finans.

Lidl købte ni Aldi-butikker, da kæden lukkede i Danmark, og i sidste uge kom der yderligere 10 tidligere Aldi-butikker til, som Rema 1000 i første omgang havde overtaget.

Men der skal åbnes flere butikker. Ikke mindst i og omkring hovedstaden.

Til Finans siger Mads T. Nielsen, der er udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl Danmark:

»Vi vil også gerne åbne 20-30 butikker mere i området omkring København. Også centralt. Men det er klart, at vi har et fokus på forstæderne i København nu.«

Lige nu har kæden 40 butikker i Storkøbenhavn. Tidligere har Lidl meldt ud, at der er plads til 80 butikker i området.

Også i Jylland kan der forventes at komme flere Lidl-butikker, men det bliver ikke i byer med et indbyggertal på under tusind mennesker.

De Aldi-butikker, som Lidl for nylig købte af Rema 1000, ligger i følgende byer:

Slagelse, Stege, Væggerløse, Bjerringbro, Brande, Esbjerg, Hirtshals, Holstebro, Viborg og Aabybro.

I en pressemeddelelse skrev Lidl, at alle nuværende butiksmedarbejdere fra de pågældende Aldi-butikker får tilbudt ansættelse i Lidl.

»Vi glæder os til at tage imod både nye medarbejdere og ikke mindst vores kunder i de pågældende byer,« sagde Jens Stratmann, der er administrerende direktør i Lidl Danmark.