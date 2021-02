Libero tilbagekalder et særligt ammeindlæg og sender samtidig en opfordring til danskere, der har købt indlægget af mærket Libero Nursing Pads.

Det skyldes, at det er konstateret en fejl i produktet, oplyser Libero i en pressemeddelelse.

Fejlen er, at limen i nogle ammeindlæg samler sig i små klumper, hvorefter klumperne har revet sig løs.

Derfor er der en risiko for, at de løsrevne limklumper kan ende i barnets mund. Libero understreger dog, at det ikke er farligt, hvis et barn sluger en limklump, men tøver alligevel ikke med at kalde produktet tilbage.

»Der er intet, som er vigtigere end et barns sundhed og sikkerhed, og det er uacceptabelt, at en lille del af produktet kan løsrive sig og risikere at havne i et barns mund og eventuelt i dets luftveje,« siger Camilla Svensson, marketingansvarlig for Libero i Norden.

Camilla Svensson siger også, at man beklager fejlen og ser på sagen med alvor.

»Libero vælger derfor at tilbagekalde alle ammeindlæg af mærket Libero Nursing Pads med øjeblikkelig virkning af sikkerhedsmæssige årsager, mens vi gennemfører en kvalitetssikring. Tilbagekaldelsen gælder ammeindlæg i både hvid og beige,« siger Camilla Svensson.

Ammeindlægget fungerer ved, at det sættes på indersiden af en bh med en selvklæbende tape.

I tapen er der lim, og det er her, limen i nogle tilfælde har samlet sig og derefter løsrevet sig.

Hvis man har købt ammeindlægget af mærket Libero Nursing Pads opfordres forbrugere til at sende en mail til forbrugerservice@essity.com med følgende oplysninger.

Skriv i emnelinjen: Tilbagekaldelse af ammeindlæg

Angiv navn, adresse, postnummer og by

Når vi har modtaget din mail, vil vi sende en kuvert med porto betalt samt yderligere information om kompensation, leveringstid mm.

Og så skal man naturligvis ikke bruge indlægget, skriver Libero.

For nuværende er produktionen af ammeindlægget standset, men de vil kunne fås i butikkerne igen, når fejlen er rettet.