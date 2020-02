'Et forholdsvist stort minus, som ikke er tilfredsstillende.'

Sådan beskriver ledelsen af sushi-kæden Letz Sushi selv resultatet af regnskabsåret 2018/2019.

Der har været røde tal på bundlinjen hos firmaet de seneste fem år, skriver Børsen, og i det seneste regnskab er der et stort rødt minus på 21,1 millioner kroner på bundlinjen.

Det samlede tab i de seneste fem regnskaber er i følge avisen på 63,3 millioner kroner.

Ledelsen begrunder selv de røde tal med, at kæden endnu ikke har høstet den fulde effekt af de investeringer, der er foretaget.

Her tænker den blandt andet på levering til supermarkeder, catering og sushikædens satsning på bæredygtige råvarer.

Ejerne har ifølge Børsen skundt 30 millioner kroner ind i selskabet for at opretholde en positiv egenkapital.

Efter forrige regnskab med et tab på 22,8 millioner udtalte administrerende direktør Anders Barsøe, at man skulle sørge for 'ikke at tabe helt lige så mange penge til næste år.

Han sagde også, at der ville være sorte tal på bundlinjen næste gang på grund af store investeringer.

Kæden skriver også i sit årsregnskab, at man forventer at nedbringe underskuddet 'væstentligt' i det nye regnskabsår.

'Det forventes dog også, at indeværende regnskabsår vil ende med et negativt resultat,' hedder det i regnskabet.

Letz Sushi har 20 restauranter i København, Aarhus og Nordsjælland.