Der gik ikke mange minutter, fra Lennert Weidemann og hans hustru i slutningen af juli 2019 havde hængt deres splinternye tv op, til de fandt ud af, at noget var helt galt.

De havde ellers glædet sig til at tage det tv, de netop havde købt for 8.000 kroner i Elgiganten, i brug, men streger hen over billedet gjorde det til en kort fornøjelse. I stedet lød startskuddet til en opslidende kamp, der spænder sig over mere end et år.

»Der har været drænende, og det er noget lort. Det føles, som om det er mafiaen, man er oppe imod. De har fået mine penge, og så er de ellers pisseligeglade med kunden,« siger 43-årige Lennert Weidemann.

Til at starte med gik alt ellers efter bogen. De fik byttet tv’et hos Elgiganten, og så kørte det hele på skinner.

Men fem måneder senere, i december 2019, begyndte det nye tv så også at opføre sig besynderligt.

»I perioder kommer der en lyd fra tv’et, som jeg egentlig bedst kan beskrive som en dampfærge eller et lyssværd fra Star Wars,« forklarer Lennert Weidemann, der efter selv at have forsøgt sig med at genstarte tv’et, tog kontakt til Elgiganten påny.

De henviste ham nu til Philips – producenten af tv’et – som til at starte med forsøgte at få Lennert til at opdatere tv’et.

Efter han havde bikset med det i fire timer, kunne Philips konstatere, at det ikke løste problemet, så i stedet begyndte de i slutningen af januar 2020 at sende en lind strøm af teknikere ud til Lennerts bopæl i Greve.

Det her tv har været i centrum for en krig mellem Lennert og Elgiganten i mere end et år. Foto: Privat Vis mere Det her tv har været i centrum for en krig mellem Lennert og Elgiganten i mere end et år. Foto: Privat

Det blev starten på en farce-lignende række af besøg, fortæller Lennert.

Tekniker nummer et kom uden det nødvendige udstyr og måtte tage hjem uden at lave noget.

Tekniker nummer to kom uden de reservedele, der skulle bruges, og han kendte i øvrigt intet til den sag, han var mødt op for at løse.

Tekniker nummer tre tændte en film på YouTube og kunne ikke høre udfald i lyden, så han gik igen.

Men da problemerne fortsatte, kom tekniker nummer fire og skiftede højtalerne i tv’et.

Problemet var bare, at lyden af dampfærge og lyssværd ikke forsvandt.

Så en efterhånden frustreret Lennert tog fat i Elgiganten igen, som kunne forklare, at sagen egentlig var lukket, men at de ville ringe til ham.

Han hørte intet. Så nu fulgte en lang række opkald fra Lennert til Elgiganten. Hver gang måtte han bruge 20 minutter på at sætte de skiftende medarbejdere ind i sagen fra start til slut.

Lennert havde ikke drømt om de udfordringer, der ventede, da han købte et tv for 8.000 kroner hos Elgiganten. Foto: Nils Meilvang Vis mere Lennert havde ikke drømt om de udfordringer, der ventede, da han købte et tv for 8.000 kroner hos Elgiganten. Foto: Nils Meilvang

De blev ved med at sige, at de ventede på arbejdsrapporter fra Philips.

Lennert ventede og ventede og måtte fortsætte med sit dampfærge-tv lidt endnu.

»Jeg har brugt så mange timer på at snakke med dem. Man føler bare, at de taler en efter munden, og når de lægger på, er de skideligeglade med en,« siger Lennert Weidemann:

»Det er tomme ord. Der er ingen handling. Det virker, som om det sejler.«

Men så vågnede Elgiganten pludselig op til dåd.

I juli – knap et år efter Lennert købte sit tv hos Elgiganten – fik han en melding om, at tv'et ville blive sendt til reparation i Sverige.

Før det blev sendt af sted, vedlagde Lennert en seddel, hvor han skrev, at højtalerne allerede var skiftet, så det behøvede de ikke gøre.

Nu glædede Lennert sig endelig til at kunne bruge sit tv. Men han blev slemt skuffet.

»Da det kommer tilbage efter tre ugers reparation, har de ikke gjort andet end at skifte højtalerne. Og problemet er ikke løst.«

Så nu måtte Lennert i gang igen. Han tog kontakt til Philips og Elgiganten og forklarede, at problemerne fortsat ikke var løst.

Efter yderligere beskeder frem og tilbage kogte Lennert endegyldigt over i midten af september og sendte en klage til Nævnenes Hus i ren og skær frustration.

Få dage efter blev han tilbudt et nyt tv til samme værdi som det, han har købt, men filmen er for længst knækket.

Lennert vil ikke lade sig spise af. Han vil ikke finde sig i mere.

»Jeg har givet 8.000 kroner for et fjernsyn, som ikke har virket i ni måneder. Så enten skal jeg have et fjernsyn, der koster 8.000 kroner i dag, eller mine penge tilbage,« siger Lennert.

Da B.T. tager fat i Elgiganten og spørger ind til, om det virkelig kan være rigtigt, at Lennerts sag er, hvad man kan forvente hos Elgiganten, lægger elektronikgiganten sig fladt ned – og lover, at der nu bliver taget handling.

»Lennert har ikke modtaget den service, han har krav på. Det beklager vi. Med denne sag som eksempel vil vi se på vores procedurer snarest og bestræbe os på, at enhver kundes oplevelse lever op til den standard, vi ønsker,« skriver Nick Fausing, retail aftersales manager i Elgiganten, i en mail til B.T.

Han erkender, at Lennert, allerede efter fejlen var konstateret anden gang, skulle have haft sine penge tilbage eller et nyt fjernsyn. Han beklager det lange hændelsesforløb dybt.

»Vi har gennemgået sagen og kan se, at der har været manglende kommunikation mellem producenten af tv’et og os. Jeg vil gerne undskylde forløbet og Lennerts oplevelse og sørge for, at han bliver kontaktet med henblik på at give ham pengene retur,« lyder det fra Nick Fausing.