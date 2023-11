Efter flere måneders arbejde er Coop-kæden, som er en fusion af Kvickly, SuperBrugsen og udvalgte Irma-butikker, meget tæt på at slå dørene op til sin første butik.

Det sker torsdag i Hinnerup.

Med åbningen starter en proces, som over tid til vil føre til, at Coop-kæden omfatter 250 butikker i hele landet. En størrelse, som kommer til at sætte et stort aftryk på det danske dagligvaremarked.

»Jeg anser den her kæde for at være meget, meget afgørende for Coop,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS og ekspert i detailhandel:

»Coop har brugt rigtig mange kræfter på det her, de har lyttet til mange parter og fået en del hjælp, så det er en massiv satsning.«

Umiddelbart ligner Coop-kæden en direkte konkurrent til supermarkedskæder som Føtex og Meny.

Men med en størrelse, som er mere end dobbelt så stor som de to kæder, bliver der tale om helt andre muskler, vurderer Mogens Bjerre.

»På størrelsen bliver det et monster. Og jeg tror, det her bliver en kæde, som peger fremad for hele sektoren. De gamle skillelinjer, hvor noget er supermarked og noget discount, er døde,« siger Mogens Bjerre:

»Når vi ser, at Coop vil discountmatche på 1000 varer, så er det en afgørende nødvendighed i det nuværende marked. De priser skal bare være på plads. Er de ikke det, kan man lige så godt glemme det.«

Mogens Bjerre forventer, at Coop-kæden kommer til at satse på nye formater, ny teknologi, at sunde og grønne valg kommer i højsædet, og at convenience kommer til at fylde en del.

Mest af alt håber han dog, at Coop for alvor har skabt en kæde, som peger fremad.

»Jeg håber virkelig, at Coop har lagt SuperBrugsen og Kvickly bag sig. Både i forhold til at tænke nyt og komme med andre varer,« siger Mogens Bjerre:

»Der er et stort potentiale her. Hvis de virkelig har evnet at starte fra bunden og ladet sig inspirere af udenlandske kæder og koncepter, så er der et rigtig stort potentiale.«