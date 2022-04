Prisen for at leje et sommerhus i sommerferien i år brager op.

Drømmer du om at synke ned i en solseng på en sommerhusterrasse i Danmark i år, skal du betale det højeste beløb nogensinde.

Helt konkret skal du lægge 8-10 procent mere for at leje et sommerhus i juli i år sammenlignet med samme måned sidste år, hvor priserne allerede var rekordhøje.

Det oplyser Kim Holsted, formand for Feriehusudlejernes Brancheforening og administrerende direktør i et af Danmarks største feriehusudlejningsfirmaer, DanCenter.

Det bliver dyrere og dyrere at leje sommerhus i Danmark. Foto: Henning Bagger

Årets prisstigning skal lægges oven på de mærkbare prisstigninger, der kom under coronaen i somrene i 2020 og 2021, hvor mange danskere droppede rejsen sydpå og desperat kæmpede om at booke et ledigt sommerhus i Danmark.

Det fik priserne til at stige med seks procent i juli 2020 sammenlignet med juli 2019, og i juli 2021 blev der lagt ydere 3,3 procent på udlejningspriserne, viser tal, som B.T. har trukket hos Danmarks Statistik.

Men de stigende udlejningspriser afholder hverken danskere, tyskere eller andre udenlandske turister fra at booke løs.

»Vi kommer til at melde alt udsolgt i højsæsonen. I DanCenter kunne vi sagtens bruge 500-1.000 huse ekstra. Det ville jeg snildt kunne leje ud,« siger Kim Holsted.

Fem gode råd: Sådan får du fat i et billigt sommerhus i Danmark Hvis det er muligt, så book uden for den tyske højsæson i juli/august. Book et hus i uge 26 – den første uge af skolernes sommerferie – det er 25-30 procent billigere end at leje det samme hus i uge 29. Kig efter sommerhus uden for de mest populære områder som for eksempel Skagen og Tisvildeleje. Lej et sommerhus, der ikke ligger lige ved vandet og tæt på lokalt bycentrum. Det er dyrt at være tæt på vand og caféliv. Gå lidt ned i standard. Det er dyrt at leje et sommerhus med egen pool og andet luksusudstyr som spa og sauna. Kilder: Kim Holsted, formand for Feriehusudlejernes Brancheforening og administrerende direktør i et af Danmarks største feriehusudlejningsfirmaer, DanCenter. Morten Høst, indehaver af Feriepartner Blåvand.

Hvis man skal leje et standardudstyret sommerhus på 70-90 kvadratmeter med omkring 500 meter til vandet i et middelpopulært område som Ebeltoft, ligger prisen i uge 29 i juli i år ifølge Kim Holsted på cirka 7.000-7.500 kroner for en uge.

»Det er cirka 500-750 kroner dyrere end sidste år. Det er efterspørgslen, der driver priserne op. Vi har som branche omkring 2.000 færre huse at udleje i år end sidste år. Der er simpelthen færre, der vil udleje deres hus,« siger han.

Han tilføjer, at tyskerne og andre udenlandske turister er vendt tilbage, samtidig med at flere danskere har fået smag for at blive i Danmark sammenlignet med tiden før coronapandemien:

»Den danske efterspørgsel er faldet noget tilbage oven på corona, men mange har genopdaget Danmark, og danskernes efterspørgsel på sommerhuse ligger højere i år end i 2019 før coronaen. Der er mange, der flokkes om færre huse, og det driver prisen op.«

Samtidig har den eksplosive udvikling i salgspriserne på sommerhuse under coronaen betydet, at sommerhusejerne vil have mere for at leje deres hus ud.

Morten Høst er indehaver af Feriepartner Blåvand. Han nikker genkendende til de mærkbare prisstigninger.

»Det er især de lidt større familie- eller poolhuse, der er steget mest i pris, og så de huse, der har en god placering,« siger han.

Et luksussommerhus, der i uge 29 sidste sommer kostede 20.000 kroner for en uge, vil med en prisstigning på 8-10 procent koste omkring 22.000 kroner i samme uge i år.

Sommeren 2022 ser ifølge Morgen Høst ud til at blive ‘fantastisk’.

Tyskerne er nemlig efter en stor tilbagegang i corona-somrene 2020 og 2021 vendt tilbage i stor stil, og de tegner sig allerede nu for 74 procent af bookingerne i år hos Feriepartner Blåvand.

Prisudvikling for leje af sommerhus Prisudvikling i forhold til samme måned året før: Marts 2022: 3,3 procent

Februar 2022: 5,0 procent

Januar 2022: 6,1 procent Juli 2021: 3,3 procent

Juli: 2020: 6,0 procent

Juli: 2019: -3,7 procent

Juli: 2018: 2,0 procent Kilde: Danmarks Statistik, forbrugerprisindeks for varegruppen ‘Feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lignende’, herunder fritidshuse.

Det betyder, at der er rift om feriehusene i de populære ferieuger uge 29 og 30.

»Vi ser ind i en sommer med rigtig mange gæster. Der er ikke mange huse tilbage i uge 29 og 30 på Vestkysten, så hvis man vil have et godt hus, skal man kigge efter uge 26-28, og her tror jeg godt, jeg kan svare på hele branchens vegne,« siger Morten Høst.

Er man på jagt efter en lidt billigere ferie, kan det være en god idé at kigge efter ledige feriehuse i begyndelsen af skolernes sommerferie, der starter i uge 26.

Her er priserne nemlig ifølge Morten Høst typisk 25-30 procent lavere end i den absolutte højsæson i uge 28-30.