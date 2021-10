LEGO Group vil i en ny kampagne få sat skik på alverdens kønsstereotyper.

Kampagnen kommer på baggrund af en international undersøgelse lavet af Geena Davis Institut, hvor 7000 børn og forældre deltog. Undersøgelsen blev bestilt af LEGO selv.

Det skriver LEGO på sin egen hjemmeside.

Rapporten viste blandt andet, at det er hankønnet, der sidder inde med de fleste fordomme om køn.

74 procent af mændene/drengene mener, at nogle aktiviteter egner sig bedre til et specifikt køn. Det tal var 62 procent for kvinderne/pigerne.

Mere specifikt blev deltagerne også spurgt ind til, om de synes, det var 'okay', at drenge dyrkede ballet, og kvinder spillede fodbold.

Her svarede 82 procent af kvinderne 'ja', og kun 71 procent af mændene havde samme svar.

Det vil LEGO nu gøre op med i kampagnen ‘Get the World Ready for Me’.

I kampagnen vil der være nogle korte videoer af nogle kvinder, der beskæftiger sig med ting, der for de fleste vil gøre kønsstereotyperne mere fordomsfri.

Blandt andet søstrene Fatima & Shaika fra Forenede Arabiske Emirater. Fatima er 18 år og landets yngste opfinder. Hendes søster Shaika elsker rummet og ønsker at blive den første kvinde i rummet.

Også 11-årige Chelsea fra USA indgår i kampagnen, da hun er grundlæggeren af Chelseas Charity, som er en velgørenhedsorganisation, der giver gratis kunstartikler væk til børn i nød, så de kreativt kan udtrykke deres følelser og overvinde udfordrende tider.

Med disse tiltag håber LEGO både på at tiltrække flere kvinder ind i verdenen samt belyse den moderne udvikling, der har været med kønsstereotyper.