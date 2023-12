Arvingerne i den stenrige Lego-familie har lige nu gang i en omdeling af magten.

For 6,3 milliarder kroner har Lego-arvingen Sofie Kirk Kristiansen givet en luns af ejerandelen fra sig i familiens enorme pengetank Kirkbi, skriver finans.dk.

For en måned siden kom det frem, at Sofie Kirk Kristiansen, der er den ene af de tre voksne børn i Lego-familien, har ønsket at sælge ud af sine aktier i pengetanken.

I stedet for at fordele hendes aktier hos de andre i ejerkredsen har Kirkbi valgt, at selskabet køber aktierne for derefter at annullere dem.

Her er magten nu i pengetanken Sådan ser magten nu ud i Lego-familiens pengetank: Thomas Kirk Kristiansen ejer 25-33 pct. af kapitalen og 33-49,9 pct. af stemmerne

Agnete Kirk Kristiansen ejer 25-33 pct. af kapitalen og 10-14,9 pct. af stemmerne

Sofie Kirk Kristiansen ejer 20-24,9 pct. af kapitalen og 10-14,9 pct. af stemmerne

Kjeld Kirk Kristiansen ejer 20-24,9 pc.t af kapitalen og under 5 pct. af stemmerne.

K2 Fonden ejer under 5 pct. af kapitalen, men 33,95 pct. af stemmerne

Det betyder, at Sofie Kirk Kristiansen nu har under 25 procent af kapitalen i selskabet, mens hendes to søskende, Thomas og Agnete Kirk Kristiansen, hver har mellem 25 og 33 procent.

Det er endnu en del af det magtskifte deres far, Kjeld Kirk Kristiansen, satte i gang i foråret.

Her gav han en betydelig del af sin indflydelse fra sig, da han overlod en større del af sine stemmer i selskabet til en fond med navnet K2 Fonden.

Den sidder nu på over 33,95 pct. af stemmerne.

Kjeld Kirk Kristiansen - tredje generations ejer af LEGO Koncernen - har sat gang i et magtskifte i den stenrige koncern. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Kjeld Kirk Kristiansen - tredje generations ejer af LEGO Koncernen - har sat gang i et magtskifte i den stenrige koncern. Foto: Søren Bidstrup

Og nu er det altså et af hans tre børn, der også er del af magtskiftet.

Ved at sælge ud af aktierne kan Sofie Kirk Kristiansen i stedet få kontanter ud til at investere i sine egne projekter.

Hun ejer og driver Klelund Dyrehave, men det er ikke kommet frem, hvad de 6,3 milliarder kroner præcist skal bruges til.