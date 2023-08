'Advarsel!'

Sådan indleder Sikkerhedsstyrelsen et tweet om en tilbagekaldelse – og der er da også tale om en alvorlig sag.

Det er legetøjsproducenten Maki, som tilbagekalder ranglen 'Krea Rattle Flex Ball'.

»Årsagen er en risiko for, at smådele kan løsrive sig, hvilket kan udgøre en kvælningsfare for barnet,« skriver Sikkerhedsstyrelsen på det sociale medie X.

»Stop øjeblikkeligt med at bruge ranglen,« fortsætter Sikkerhedsstyrelsen.

Den tilbagekaldte rangle har batchnummeret 758-006285-1022 og er blevet solgt af flere danske butikker og webshops.

Maki beder på sin hjemmeside alle forhandlere om øjeblikkeligt at fjerne ranglen 'Krea Rattle Flex Ball' fra både hylderne i butikkerne og deres webshops online.