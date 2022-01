Det kom i første omgang som en længere redegørelse, der blev publiceret 20. januar.

Teksten var skrevet af den britiske aktieguru og legende Jeremy Grantham. Han er kendt for at have forudset It-boblen i slutningen af 1990erne og senere det store kollaps på det amerikanske ejendomsmarked i 2008. Hans tekst var grum læsning.

Under overskriften 'Lad den vilde tumult begynde' skrev Jeremy Grantham, som er chefinvestor i GMO, at vi lige nu vakler på kanten af et kollaps på aktiemarkederne og dermed også en dyb økonomisk krise.

Han argumenterede for, at vi nu kan sætte flueben ved en lang række indikatorer på, at vi er på vej ind i den sidste fase, før en boble brister:

»Tjeklisten for en superboble, der går igennem alle sine faser, er nu komplet. Den vilde tumult kan begynde når som helst,« skrev han blandt andet, før han også konkluderede:

»Når pessimismen vender tilbage på markederne, står vi over for den potentielt største nedgang i velstand i amerikansk historie.«

Granthams vurdering er, at når aktiemarkedernes nedtur for alvor sætter ind, kan markedet falde med op mod 50 procent.

En voldsom analyse. Og fordi den kommer fra Jeremy Grantham og kommer på et tidspunkt, hvor aktiemarkederne har været med pil nedad siden starten af 2022, har analysen givet genlyd.

Reaktioner har været mange, og de har været forskelligartede.

Flere har nærmest gjort grin med Grantham og konkluderet, at vi nu er på den tid af året, hvor Grantham spår et kollaps.

Mere afvejede er flere af hans kolleger, som ganske enkelt mener, at det dyk, aktiemarkederne har oplevet siden årsskiftet, er midlertidigt, og at det med tiden vil rette sig igen.

Men Grantham har holdt fast.

I den forgangne uge blev han interviewet i 'Front Row'-programmet på Bloomberg TV. Her sagde han blandt andet, at den nuværende situation minder om det historiske krak i 1929.

»Det, vi ser nu, er præcis den måde, de store bobler er bristet. Det er nærmest et uhyggeligt klassisk eksempel. Det er et meget sjældent mønster, men vi har sat flueben ved hvert punkt på listen det seneste år.«

Samtidig lød hans vurdering, at en kommende krise vil blive lang og dyb.

»Der er kun en bestemt mængde billig olie, billig nikkel og billig kobber, og vi er tæt på at ramme nogle af de grænser. Klimakrisen bringer store flodbølger, alvorlig tørke, højere temperaturer – intet af det gør det nemmere at producere afgrøder. Vi kommer til at leve i en verden, hvor der er varemangel og prishop alle vegne.«

Alverdens medier har også beskæftiget sig med Granthams analyse.

I The Guardian skriver finansredaktøren Nils Pratley eksempelvis, at man skal lytte, når en mand som Jeremy Grantham kommer med sådan en melding.

I weekenden har The Times taget temaet op i en længere artikel.

Her lyder det, at frygten lige nu er, at kombinationen af stigende inflation, stigende renter, nedadgående aktiekurser og det faktum, at de fleste landes regeringer nu er holdt op med at pumpe penge ind i deres økonomier med coronahjælpepakker, har skabt en frygt for, at verden er på vej ud i en recession.

»Det ser usandsynligt ud. Indtil videre, i hvert fald,« skriver avisen dog.

Lige nu bliver Granthams forskellige udtalelser delt vidt og bredt, i forventning om at analysen kan ende med at blive ikonisk.

Nogle steder er der allerede nu lavet lister med de ni bedste citater fra interviewet på 'Front Row'.

Om de citater viser sig at være en korrekt spådom om en uhyggelig recession, eller om de ender med at blive brugt til at gøre grin med Grantham, vil tiden vise.