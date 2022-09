Lyt til artiklen

Antallet af danskere, der må se på, mens deres hjem bliver solgt på auktion, er fortsat lavt, skriver Danmarks Statistik. Men der venter mørke skyer i horisonten.

Det forudser skatte- og boligøkonom for Dansk Industri Bo Sandberg. Han kommer i en mail til B.T. med dystre forudsigelser.

»Det er desværre nok stilhed før stormen, som ventes at bringe flere tvangsauktioner i løbet af 2023,« siger han.

Trods en stigning på fem procent fra juli til august, ligger antallet af tvangsauktioner de sidste tre måneder stadig under antallet tre måneder forinden.

Med regninger på mere end 10.000 kroner om måneden for el- og gas, vil mange hurtigt komme i betalingsproblemer, mener Bo Sandberg.

Han kalder det for »uundgåeligt«, at det vil føre til at flere tvangsauktioner. For selvom danske boligejere generelt set har en god økonomisk sikring, så presses de ikke kun af el- og gaspriser, men også af stigende realkreditrenter og inflation.

»Der er meget voldsomme økonomiske understrømme, der påvirker os i øjeblikket,« siger han.

For at hjælpe danske boligejere, foreslår DI at fremrykke lempelserne af elafgiften til EUs mindstesats.