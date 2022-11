Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter flere dage med høje strømpriser er der positivt nyt – dog ikke for alle.

Tirsdag dykker dagsprisen med næsten 50 procent for elkunder vest for Storebælt.

Jyderne og fynboerne slipper med kun at skulle betale 57 øre i gennemsnit pr. kilowatt-time, ifølge den nordiske elbørs Nord Pool.

Øst for Storebælt er prisen til gengæld uændret. Her ligger gennemsnitsprisen på lidt over en krone.

Planlægger du dit strømforbrug ud fra døgnets timepriser?

Tirsdag er dog ikke helt blottet for lyspunkter for de sjællandske elkunder.

I aftentimerne vil elprisen være lav og svinge mellem 10 og 30 øre i begge dele af landet.

Da der kun er tale om den 'rene' elpris, hvilket vil sige uden transport og afgifter, vil den samlede pris for forbrugerne dog være højere.

Elprisen fastsættes efter udbud og efterspørgsel, og som oftest er der forskel i elprisen i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Det skyldes blandt andet begrænsninger i kabelnettet, som transporterer strømmen frem til din bolig.

Derudover har det også noget at gøre med de to landsdele, som har forskellige forbindelser til elnettet og kraftværker i udlandet.

Vestdanmark er i høj grad bundet op på det tyske system, mens Østdanmark svinger i takt med resten af Skandinavien.

Elprisen kan også være svær at spå, fordi den i høj grad afhænger af blæst, regnvejr, gaslagre og vedligeholdelse af europæiske kraftværker.

Andre faktorer, som påvirker prisen, er, at der for eksempel er færre vindmøller øst for Storebælt og at det ikke altid er muligt, at transportere strømmen via kabelnettet til øst for Storebælt.

»Nogle gange kan udbuddet på strøm stige voldsomt, hvis det blæser meget. Hvis det blæser meget, og der er godt gang i vindmøllerne, så kan det falde sammen med en dag, hvor der er mange, der har sparet på strømmen, så er der mere strøm, end der er brug for,« har privatøkonom og chefanalytiker hos Danske Bank Louise Aggerstrøm tidligere sagt til Ritzau.