Man skal være en god nabo, lyder det.

Og det må man sige, en vågen beboer i Ceres Byen i Aarhus har været.

Hun har nemlig hjulpet sine naboer med at spare i alt 110.000 kroner på deres varmeregning.

Det fortæller AffaldVarme Aarhus på deres LinkedIn.

Den vakse nabo opdagede, at hun selv stod til at få et gebyr på 500 kroner på sin varmeregning, hvis hun ikke fik rettet op på returtemperaturen.

Returtemperaturen er den, der viser, om varmeinstallationen udnytter fjernvarmen godt nok. Hvis den gør det, er returtemperaturen lav, og forbrugeren kan få en bonus.

Men er den for høj, kræver det mere energi, udleder mere Co2 og slider mere på fjernvarmerørene. Derfor slider det også på pengepungen, hvis returtemperaturen er over 40 grader.

Beboeren hev straks fat i den private ejendomsadministrator AE Ejendom, der står for drift af teknik, udlejning og viceværtfunktion i Ceres Byen.

Sammen fik de sænket returtemperaturen på beboerens installation, og de besluttede nu også at besøge de 220 andre lejemål for at gøre det samme.

Og sådan endte beboeren altså med at spare sine naboer for hele 110.000 kroner i gebyrer.

»Historien viser, at et tæt samarbejde med ejendomsadministrator giver værdi for alle. Med hjælp fra de private ejendomsadministratorer kan vi få indstillet langt flere installationer, end vi gør i dag, og vi kan nå de installationer, som vi normalt ikke besøger,« siger Camilla le Dous, der er energirådgiver hos AffaldVarme i Aarhus.