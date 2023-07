Auktionsfesten er slut.

For Lauritz.com har indgivet en konkursbegæring.

Det skriver auktionshuset selv i en selskabsmeddelelse.

»Lauritz.com har siden rekonstruktions indledning opretholdt driften i troen på at kunne sikre en rentabel drift i rekonstruktionsperioden. Sideløbende er der fortsat allerede igangværende forhandlinger og etableret kontakt til yderligere mulige købere eller/og investorer.«

»Det har desværre ikke vist sig muligt at opretholde driften, og ledelsen i Lauritz.com A/S – og øvrige forbundne koncernselskaber under rekonstruktion – har derfor i samråd med rekonstruktørerne truffet beslutning om at indlevere egenbegæring om konkurs.«

Skifteretten har i dag behandlet konkursbegæringerne, og Lauritz.com A/S og de øvrige selskaber i Lauritz-koncernen er på det grundlag i dag taget under konkursbehandling.

Konkursbegæringen gør også, at alle aktiviteter hos Lauritz.com foreløbigt er indstillet, og det vil ikke længere være muligt at indlevere effekter til auktion eller vurdering, ligesom der ikke længere vil være mulighed for at byde på effekter.

Det er indtil videre ikke muligt at henvende sig i auktionshusene.