»Du skal altid turde drømme stort, men tænk dig om. Rigtig mange har på et eller andet tidspunkt i livet behov for at skulle låne penge til deres drømme.«

Sådan lyder det Rasmine Laudrup, datter af den tidligere fodboldstjerne Brian Laudrup, på hendes Instagram-profil.

På billedet med den tilhørende tekst, der reklamerer for låneportalen LendMe, sidder hun på en hest, mens hun smiler.

Ifølge seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, er der dog ikke så meget at smile af. Det kan nemlig være problematisk, at influenceren reklamerer for en låneportal.

Du skal altid turde drømme stort, men tænk dig om ♥️ #reklame @lendme_dk Rigtig mange har på et eller andet tidspunkt i livet behov for at skulle låne penge til deres drømme. Gør nu jer selv den tjeneste og brug @lendme_dk før I kaster jer ud i et lån!! De hjælper dig med at indsamle tilbud, så du er sikker på at få det bedste lån. I en travl hverdag, går tingene nogen gange lidt stærkt og man får ikke undersøgt tingene ordentlig, men jeg lover I vil takke mig for at have brugt dem!! #lendme #linkibio #drømstort

»Jeg synes, at hun tager lidt let på det at tage et lån, når hun sidder på sin hest og taler om at opfylde sine drømme. Der er ikke noget galt med at drømme, men man kan jo også vælge at spare op frem for at låne sig til det. Især når man er ung, og ens indkomst er begrænset, og hvor man derfor nemt kan ende i gæld, der kan forfølge en langt ind i voksenlivet,« siger Morten Bruun Pedersen med henvisning til, at Rasmine henvender sig til en ung målgruppe.

Han understreger dog, at LendMe ikke er ikke det værste, han har set på markedet.

»Vi har set nogle portaler, hvor der kun er tale om kviklån, det vil sige sige ekstremt dyre forbrugslån, som vi advarer imod. Men her ser det ud til at være tale om et mere lødigt produkt, der samarbejder med banker,« siger han.

Alligevel får låneportalen hårde ord med på vejen:

Vi vil gerne skabe noget transparans i et marked, som for mange mennesker kan være svært at gennemskue. Det gør vi ved at indhente tilbud fra banker, så folk får mulighed for at sammenligne forskellige lån, når de alligevel står og skal ud og låne penge Martin Bro Trasmundi, salgsdirektør Lendme

»Jeg synes, at både LendNe og de deltagende banker og lånefirmaer skal spørge sig selv, om de synes, at det er etisk i orden at reklamere for relativt dyre lån til helt unge mennesker med, at 'de kan få opfyldt deres drømme',« siger seniorøkonomen.

LendMe låner ikke penge ud direkte, men fungerer ligesom Hotels.com eller Momondo, hvor man kan kan sammenligne og indhente tilbud fra forskellige banker og dermed finde ud af, hvor man kan finde det billigste lån henne. I gennemsnit er renten omkring 7 pct., oplyser marketingchef hos LendMe, Martin Bro Trasmundi. Han afviser kritikken fra Forbrugerrådet Tænk:

»Vi vil gerne skabe noget transparens i et marked ved at gøre det enkelt at indhente tilbud fra etablerede banker. Det giver folk mulighed for at sammenligne forskellige lån, når de alligevel står og skal ud og låne penge. Vi opfordrer ikke til, at man låner penge, men at man tænker sig om og undersøger markedet. Det giver nemlig lavere renter,« siger han.

Han påpeger desuden, at folk, der vil låne penge, får lavet en grundig kreditvurdering, så det dermed ikke er alle, der kan låne penge gennem LendMe.

Rasmine Laudrup gør i sit opslag opmærksom på, at der er tale om reklame og opfordrer i samme ombæring sine 7.925 følgere til at ‘undersøge tingene ordentligt’.

Men det er ifølge seniorøkonomen ikke tilstrækkeligt:

»Man behøver ikke at være så bekymret altid, men på den anden side er et lån kun noget, man skal tage, fordi der er en god grund til det, og ikke fordi man vil have flere penge mellem hænderne til hurtigt forbrug,« siger Morten Bruun Pedersen.

Martin Bro Trasmundi er enig i, at den bedste og billigste løsning er at spare op.

»Om unge har behov for at låne til en brugt bil eller til depositum til en lejlighed, vil vi ikke gøre os til herre over. Typisk låner folk penge via vores platform til at indfri dyr klatgæld. Det sparer i gennemsnit kunderne for 49.900 kroner på samlelån. Så vi kan ikke genkende, at der er tale om 'relativt dyre lån'. Tværtimod kan man ofte spare penge ved at benytte en platform som vores,« siger han.

LendMe har valgt at bruge Rasmine som marketingsøjle, da virksomheden har vurderet, at hun henvender sig til den gruppe af mennesker, der kan være i markedet for et lån - det vil sige folk i slutningen af tyverne og op til ca. midten af halvtredserne.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmine Laudrup, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.

Rasmine lover dog i sit opslag på Instagram, at dem, der vælger at bruge LendMe, 'vil takke hende for at have brugt dem (LendMe, red.)'.

LendMes kunder låner primært til køb af (brugt) bil, til renovering eller til samlelån.