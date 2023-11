»Jeg overvejer, om jeg skal jeg købe flere.«

Det er reaktionen fra chefanalytiker i Svenssen & Tudborg, Lau Svenssen, der er kendt fra Millionærklubben. Det fortæller han om Ørsted-aktien, der onsdag blev kastet ud i et massivt fald.

Det var markeds reaktion på, at Ørsted er alvorlig påvirket af pres på forsyningskæderne og stigende renter. Det kan du læse mere om her.

»Jeg er langsigtet investeret i Ørsted-aktien,« udtaler Lau Svenssen.

Lau Svenssen købte op i Ørsted-aktien, da den lå i kurs 380 kr., og han holder fast i aktien i det danske selskab, der har specialiseret sig i at opføre og drive havvindmølleparker.

Spørgsmålet er, om Ørsteds situation er så alvorlig, at selskabet er tvunget til at kaste sig ud i en kapitalrejsning - altså pengejagt blandt investorerne. Det er en børsmanvøre, hvor selskabet trykker nye aktier, som investorer får mulighed for at købe. Konsekvensen er, at du som investor bliver udvandet, fordi Ørsteds fremtidige indtægter og værdier i så fald fordeles på flere hænder.

Ørsted afviser, at det er nødvendigt, og Lau Svenssen tror heller ikke, at det bliver nødvendigt.

»Frygten har overtaget magten. Jeg mener ikke, at Ørsted behøver rejse nye penge,« udtaler han.

