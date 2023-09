En nedjustering har udløst et større fald for den mindre danske medicoaktie ChemoMetec, som falder kraftigt i torsdagens børshandel.

Men selvom folkestemningen ser ud til at være mod aktien i skrivende stund, så er der alligevel tale om en »genial virksomhed« – i hvert fald, hvis man spørger Lau Svenssen, investor og fast ekspert i Euroinvestors podcast Millionærklubben.

ChemoMetec producerer celletællere, som oprindeligt har været brugt til at opspore yverbetændelse fra køer i mælk, men nu har selskabet bevæget sig over mod pharmaindustrien.

Således bliver selskabets celletællere og -analyseudstyr brugt til en dyr form for individuel kræftbehandling, forklarer Lau Svenssen, hvor man opavler celler til at nedkæmpe kræften. I den proces kan ChemoMetecs udstyr analysere, hvor mange celler, der er, og om de er levende.

Lau Svenssen mener især, at ChemoMetecs produkt er genialt:

»Det geniale er, at den prøve, du har, kommer ind i en lille beholder, og man bruger fluorescent (en slags farvestof, red.), så man kommer ikke i kontakt med prøven. Før i tiden stak man noget ned, og så skal apparatet bagefter rengøres og kalibreres, så man kan få mange flere prøver igennem med ChemoMetec,« lyder det.

Selvom Lau Svenssen har et godt øje til virksomheden, så ligner det, at ChemoMetec er blegnet i andre investorers øjne.

For engang var der næsten ingen grænser for, hvilke højder det danske medicoselskab kunne nå, forklarer Svenssen, og aktiekursen ramte 1063 kr. for tre år siden.

Men i skrivende stund koster aktien 328 kr. – vel at mærke efter en nedtur på 12,45 pct. dags dato.

Nedturen kommer i kølvandet på en nedjustering fra ChemoMetec.

»Selskabet er ude at sige, at de forventer en vækstpause i det nye regnskabsår, og derfor vil indtjeningen blive lavere end året, der er gået, og i underkanten af året før,« bemærker Lau Svenssen.

ChemoMetecs nye forventninger for indeværende regnskabsår lyder konkret på en omsætning i størrelsesordenen 400-435 mio. kr., hvor sidste års omsætning ramte 442,3 mio kr.

Driftresultatet, målt på EBITDA, forventes i niveauet 200-220 mio. kr. mod 251 mio. kr. sidste regnskabsår.

Ifølge data fra Bloomberg er der blot én analytiker, som dækker den mindre danske aktie. Analytikeren, der arbejder i Danske Bank, har en forventning om at ChemoMetec når en omsætning på 500 mio. kr. Det er altså mere, end hvad ChemoMetec nu selv forventer.

ChemoMetec blev stiftet i 1997.

Denne artikel er fra Euroinvestor.dk