Serviceniveauet i supermarkeder er landets ringeste, viser en ny undersøgelse. Det oplevede Lasse Petersen, da han kom hjem fra Netto med en pakke pølser, som var fem dage for gammel. Han smed pølserne ud og gik tilbage dagen efter for at få sine penge retur.

»Der bliver jeg mødt af en dybt arrogant medarbejder, som er totalt kold,« siger Lasse Petersen.

Medarbejderen ville ikke give ham pengene tilbage, fordi han kun havde medbragt emballage og kvittering. Da Lasse Petersen truede med at klage til hovedkontoret, trak medarbejderen på skuldrene og arbejdede videre.

»Det er virkelig frækt, og jeg var faktisk totalt målløs. De har solgt mig en pakke rådne pølser og leverer så en elendig service efterfølgende,« siger Lasse Petersen.

Lasse Petersen havde en dårlig oplevelse i Netto. Privatfoto. Vis mere Lasse Petersen havde en dårlig oplevelse i Netto. Privatfoto.

Har du haft en dårlig oplevelse i et supermarked? Skriv til vores journalist Niels Philip Kjeldsen på npkj@bt.dk

Generelt er serviceniveauet i supermarkederne mangelfuldt, viser en undersøgelse fra Business Danmark. Det er kun hver tredje dansker, som mener, at de oplever decideret god service, når de handler i et supermarked.

Det er en delt bundplacering sammenlignet med andre dele af detailhandlen.

»Det er skræmmende at se, og jeg synes faktisk, det er lidt sørgeligt,« siger Karsten Koch, ekspert i kundeservice og partner i rådgivningsvirksomheden Meng og Co.

Oplever du at få god service, når du handler i dit lokale supermarked?

»Man ser eksempler på ubehøvlede medarbejdere med jævne mellemrum, og det må jo være udtryk for, at supermarkedskæderne ikke har forstået værdien af god kundeservice,« siger Karsten Koch.

Lasse Petersen blev så indigneret, at han endte med at klage til Nettos hovedkontor. Efter to ugers korrespondance fik han et gavekort på 50 kroner og en ny pakke pølser.

»Og det er jo rigtig fint. Men jeg forstår bare ikke, at jeg skal klage til hovedkontoret for at få de penge,« siger han.

Hos Netto erkender man, at der er plads til forbedringer i serviceniveauet.

Fakta Serviceniveau i supermarkedet Gennemsnitligt svarer 41 procent, at de oplever 'højt' eller 'meget højt' serviceniveau, når de handler i en butik. Tilsvarende er det kun 32 procent, der oplever 'højt' eller 'meget højt' serviceniveau, når de handler dagligvarer. Kilde: Epinion for Business Danmark. 1.015 repræsentativt udvalgte respondenter.

'Som undersøgelsen indikerer, så har vi et udviklingspotentiale, og det har vi tænkt os at forfølge,' skriver Brian Seemann Broe, landedirektør for Netto, i en kommentar og fortsætter:

'Vi vil gerne yde en god service for de 500.000 kunder, vi har besøg af dagligt, og vi gør, hvad vi kan, ligesom vi arbejder på at blive bedre hele tiden. Desværre lykkes det ikke hver gang, hvilket vi er bevidste om og har stor fokus på.'

Og det er måske en god idé for alle de danske supermarkeder at arbejde med at forbedre serviceniveauet.

I undersøgelsen fremgår det, at 73 procent af danskerne er blevet så sure over en dårlig serviceoplevelse, at de har lagt varerne tilbage på hylderne og forladt butikken uden at købe noget.

»Folk mister simpelthen tålmodigheden. Når de mennesker, der arbejder i forretningen, er ubehøvlede, så gider vi simpelthen ikke. Som forbruger kan man godt tillade sig at forvente, at når man kommer og bruger sine penge i en butik, så får man også et smil og en tak,« siger Karsten Koch.

Supermarkeder deler bundplaceringen med butikker, der sælger tasker og smykker. Flest oplever at få god service, når de køber en bil. Herefter følger rejser og restauranter.