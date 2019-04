Lars Henrik Ramussen var glad, da han i november faldt over billetter til en ellers udsolgt Nephew-koncert i Jysk Arena. Nu var konens julegave i hus.

Han satte sig foran computeren og gjorde klar til at handle på billetbørsen Viagogo. Og så gik det kraftigt nedad bakke.

Pludselig stod en bjælke og blinkede på skærmen. Der var nu kun to billetter tilbage, stod der, og de var steget lidt i pris.

»Jeg tænker: ’Hold da op, nu er der altså rift om dem’. Så jeg skyndte mig at taste kortoplysningerne ind, så jeg kunne få de to billetter til 1.190 kroner. Det var lidt mere end før, men det gik.«

Lars godkendte handlen og fik en besked om, at det var gået igennem. Men nu så han, at der var trukket 2.200 kroner – godt 1.000 kroner mere, end han så minuttet før.

»Jeg tænker med det samme: ’Nej. De har godt nok taget røven på mig her'.«

Lars forsøgte at få banken til at gøre noget, men de kunne ikke hjælpe, fordi han havde accepteret handelsbetingelserne.

Han tog fat i Viagogo. De ville ikke give ham pengene tilbage, men tilbød at sælge hans billetter videre.

Lars Henrik Rasmussen betalte overpris hos Viagogo.

Da han truede med anmeldelse til danske forbrugermyndigheder, blokerede Viagogo hans mails, fortæller han.

Mest positivt var, at billetterne rent faktisk virkede, da Lars og hans kone mødte op til koncerten i starten af marts.

»Og det betyder jo, at man ikke rigtigt kan køre en sag, fordi billetterne ikke er falske,« siger Lars:

»Men det her er helt utilstedeligt, og det skal da stoppes. Jeg er ganske enkelt blevet bondefanget.«

Lars Henrik Rasmussen er langt fra alene med sin oplevelse.

Problemet med overpriser og decideret falske billetter har de seneste år nået så stort et omfang i Danmark, at Kulturministeriet og en lang række koncertudbydere og festivaler er gået sammen i kampagnen #Billetblind for at advare danskerne mod billetsvindlere.

En advarsel, 23-årige Astrid Henriksen gerne ville have haft, da hun i marts 2018 fandt en endagsbillet til Roskilde Festival på Den Blå Avis. Pris: 1.075 kroner.

»Jeg var faktisk lidt skeptisk, så jeg skrev en del med sælgeren. På et tidspunkt sendte han et billede af et sygesikringskort som bevis for, at han var god nok. Så jeg overfører pengene og får tilsendt en billet med det samme,« fortæller Astrid Henriksen.

Astrid måtte rejse hjem fra Roskilde Festival, fordi hun stod med en falsk billet. Vis mere Astrid måtte rejse hjem fra Roskilde Festival, fordi hun stod med en falsk billet.

Da hun nogle måneder senere stod i køen og glædede sig til at se Eminem, gik det helt galt. Stregkoden på billetten virkede ikke.

Hun blev henvist til en anden kø lige ved siden af.

»Der står også en masse andre, der er blevet snydt på samme måde. De stod med falske billetter. Det lignede, at vi var blevet snydt af den samme mand.«

Så Astrid måtte rejse hjem til København.

De 3 billetråd Kulturministeriets kampagne #Billetblind har formuleret tre råd, der skal hjælpe dig til at gå uden om billetsvindlere. 1: Tjek, at prisen stemmer, og at du ikke betaler overpris. 2: Køb kun hos officielle billetudbydere eller arrangører. 3: Hvis du er i tvivl, så gå til arrangørens egen side. Følgende er med i kampagnen #Billetblind Kulturministeriet, Roskilde Festival, NorthSide, Tinderbox, Down the Drain Concerts, Billetlugen, Smukfest, Spillestedet VEGA, Danske Koncert- og Kulturhuse, Dansk Live, Musik i Lejet, DR Koncerthuset, Forbrugerrådet Tænk, YourTicket og Billetsalg.dk ApS.

»Jeg forstår ikke, at man gør sådan noget. Det er virkelig dårlig stil,« siger hun.

Viagogo er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelser.

Hos Den Blå Avis skriver Lene Kristensen, kundesupportchef, i en mail:

»Vi er kede af det, når brugere kommer i klemme og bliver udsat for svindel ved, at andre misbruger Den Blå Avis. Heldigvis foregår langt de fleste handler uproblematisk.«

Hun opfordrer til, at man kontakter DBA's kundeservice, hvis man er tvivl, om sælger er en svindler.