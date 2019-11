Noget tyder på, at 2019 skal være et år fyldt med forandringer for landets tidligere statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen.

Først var det jobbet som statsoverhoved, der måtte overdrages til nye hænder, siden forlod han posten som formand for Venstre efter godt ti år på posten – og nu er tiden så kommet til også at skille sig af med villaen i hjemstavnen Græsted.

Lars Løkke Rasmussens og fruen Sólruns godt 200 kvadratmeter store villa fra 60'erne er nemlig netop blevet udbudt til salg for 2.495.000 kroner.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Prisen ligger en anelse under gennemsnitspriserne for huse i Nordsjælland-området. I første halvår 2019 er disse nemlig solgt for cirka 15.500 kroner pr. kvadratmeter, mens Lars Løkkes og Sólruns hus altså er udbudt til salg med en kvadratmeterpris på 12.600 kroner.

Nye ejere får ifølge salgsopstillingen fra Lokalbolig Helsinge, der har huset til salg, en rummelig familiebolig – velplaceret for enden af en lukket vej.

Flyttet

Det tidligere førstepar kan glæde sig over, at salgstiden i postdistriktet Græsted, der officielt hører til Gribskov Kommune, er faldet med 48 procent fra første halvår 2018 til i år, hvor det således i gennemsnit har taget små tre måneder at få solgt en villa. Det viser tal fra Boliga.dk.

Der bliver dog næppe megen stress med at få foldet flyttekasser og pakket arvesølvet. At dømme ud fra billederne hos Lokalbolig Helsinge, ser det nemlig ud til, at ejendommen allerede står tom.

Officielt har Sólrun og Lars Løkke Rasmussen da også adresse i en lejlighed på samme størrelse som Græsted-villaen, knap 200 kvadratmeter. Lejligheden ligger i Nyhavn midt i København.

Lars Løkke Rasmussen har været statsminister ad to omgange i perioden 2009-2011 og altså senest fra 2015 til i år. Tidligere har han blandt andet været finansminister og indenrigs- og sundhedsminister.

I efteråret meldte Lars Løkke Rasmussen, at han har brugt sin nye 'fritid' på at hjælpe sin hustru med at forfølge en drøm om at arrangere rejser til Færøerne. Ligesom der også har været forskellige gisninger om, at eks-statsministeren er ved at etablere en virksomhed.

Se huset her