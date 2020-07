B.T. har ad flere omgange fortalt, hvordan rejsebureauer tilbageholder penge fra de mange tusinde aflyste rejser denne sommer. Hele 2500 kunder vil endda lægge sag an mod selskaberne.

Et tal, der ifølge Alex Kirkeberg, pressechef ved Flyhjælp, har et stort mørketal, fordi mange ikke ved, de kan sagsøge eller helt har givet op.

Et rejsebureau, der har fået særlig megen kritik, er Spies Rejser. Foruden kritik fra kunder som for eksempel Lars Knakkergaard, der har 45.000 kroner til gode hos Spies, er politikere og Forbrugerrådet Tænk også ude at kritisere rejsebureauet.

»Jeg er bange for, jeg aldrig får mine penge tilbage. Politikerne bør tage ansvar,« siger 37-årige Lars Knakkergaard fra Aarhus.

Lars Knakkergaard skulle sammen med sin kone og to børn have været rejst til Kreta først i juni, men ferien blev aflyst på grund af corona. Familien bestilte en ny tur for det tilgodehavende beløb, men den blev også aflyst. De 45.000 kroner, som rejsen kostede, har han endnu ikke set noget til.

For familien betyder det, at der ikke bliver afholdt anden sommerferie i år, da de ikke kan lægge flere penge ud. Og deres historie er langt fra enestående.

Der er mange utilfredse kunder ved rejsebureauerne. Foto: Facebook Vis mere Der er mange utilfredse kunder ved rejsebureauerne. Foto: Facebook

Både på Facebook og Trustpilot vælter det ned med ris over Spies og andre rejseselskaber.

Og rejsebureauernes praksis kritiseres nu af politikerne.

»Det er forkert. Rejsebureauerne skal følge de regler, der er. Det er at holde kunderne for nar. Jeg forstår godt, at selskaberne har økonomiske problemer, men det ændrer ikke noget for den enkelte kunde. Hvis kunderne vil have pengene tilbage, må Spies finde sig i det,« siger Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, og bakkes op ad Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard:

»Jeg forstår godt de mange danskere, der føler sig frustreret. De kan se, deres sommerferie er blevet aflyst, men også at muligheden for at bruge pengene på noget andet er begrænset, fordi de ikke får pengene tilbage fra rejsebureauerne. Selskaberne skal lægge sig i selen for at få forkortet udbetalingsdatoen, de har ikke hjemmel til at bruge danskerne som midlertidig bankforbindelse. Det er uacceptabelt,« siger hun.

Leif Lahn, fungerende politiske ordfører for Socialdemokratiet, har samme kommentar til sagen:

»Det er naturligvis meget ærgerligt, at der er danskere, der i lang tid har måttet vente på at få udbetalt penge fra rejser, der er blevet aflyst. På samme måde har jeg fuld forståelse for, at rejsebranchen fortsat står i en svær situation trods de hjælpepakker, vi politisk har indgået. Når det er sagt, kan vi kun appellere til, at rejseselskaberne hurtigst muligt betaler danskerne de penge, de har til gode,« siger Leif Lahn.

Mette Abildgaard gør dog opmærksom på, at det lige nu er svært for politikerne at gøre andet end at opfordre og appellere til rejsebureauerne om at handle hurtigt, da Christiansborg er gået på sommerferie, og man derfor ikke kan få gennemført nogen lovgivninger.

Det er dog ikke en forklaring, Lars Knakkergard kan bruge til ret meget.

B.T. har ad flere omgange fortalt, hvordan kunderne ved Spies Rejser er sure. Foto: Trustpilot. Vis mere B.T. har ad flere omgange fortalt, hvordan kunderne ved Spies Rejser er sure. Foto: Trustpilot.

»Den køber jeg ikke. Det hjælper ikke noget, for vores ferie er jo ødelagt, og Spies har pengene. Politikerne bør tage ansvar, for det er på grund af deres politiske beslutninger, at rejseselskaberne er i knibe,« siger Lars Knakkergaard.

Forbrugerrådet Tænk har også kritiseret rejsebureauerne for ikke at udbetale pengene. Især fordi der i Spies' rejsebetingelser har stået, at pengene vil blive udbetalt efter 14 dage. Det ændrede de så til 45 dage og senere til 90 dage.

»Ifølge pakkerejselovgivningen har man krav på at få sine penge tilbage uden unødig forsinkelse senest efter 14 dage. Desuden er det de vilkår, der stod i rejsebetingelserne, da kunden købte rejsen, der er gældende. Hele det her er for kunden uacceptabelt, men det er positivt, at der sker noget, og at vi har efterlyst nogle udmeldinger om, hvornår kunder kan forvente deres tilbagebetaling,« siger Vibeke Myrtue, politisk rådgiver for miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk.

B.T. har foreholdt Spies' kommunikationschef, Lisbeth Nedergaard, kritikken:

I får kritik af jeres kunder, af politikerne og af Forbrugerrådet Tænk. Hvad skal der til, for at I ændrer praksis og udbetaler pengene?

»Vi har oplyst kunderne om, at det kan tage OP til 90 dage, og de fleste har modtaget deres tilgodehavende før det. Vi har tilbagebetalt flere hundrede millioner, og langt de fleste har modtaget deres penge. For nuværende arbejder vi med at få tilbagebetalt de sidste rejser og forventer at have ekspederet alle 50.000 tilbagebetalinger inden for nærmeste fremtid.«

I bliver ved med at undskylde og sige, at I godt ved, at det ikke er tilfredsstillende. Hvad skal køberne bruge den undskyldning til, når I stadig holder på pengene?

»Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at tilbagebetale hurtigst muligt. Dagligt modtager vi meldinger om, at mange kunder har en god forståelse for arbejdet, men der er naturligvis også nogen, der er utilfredse, og vi kan kun appellere til deres forståelse for, at situationen er svær for alle. Det er ikke med vores gode vilje, at vi holder på pengene, og vi arbejder hver eneste dag på at få tilbagebetalt så mange som muligt,« siger Lisbeth Nedergaard.