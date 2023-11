Bevæbnet med en smartphone med kamera og ‘lidt for god tid’, som Bilka-kunde Lars Faber selv udtrykker det, gik han for godt en måned siden i gang med at dokumentere, hvor ulogiske skilte og priser i butikken kan være.

Lars Faber tog billeder af alle de Matador Mix-poser, han kunne finde i butikken, for at illustrere, at det ikke altid er tilbudsvaren, der er den billigste.

»Jeg bliver irriteret over deres skiltning. Man kan godt komme til at tænke, at det bevidst er for at snyde kunder. Det virker som vildledning« siger Lars Faber, der til hverdag arbejder som IT-driftschef.

I butikken fandt han fem forskellige størrelser Haribo Matador-mix poser. Nogle på tilbud, nogle ikke, men det kan man egentlig også se helt bort fra som kunde, skulle Fabers gennemgang vise.

Den afslørede nemlig blandt andet, at der eksempelvis var tilbudsposer, der var markant dyrere end poserne til normal pris.

Kilopriserne på en af tilbudsposerne, på Lars Fabers billeder, lå altså på 166,67 kroner, mens der samme lørdag i denne Bilka kunne købes poser med Haribo Matador Mix til den faste pris af 119,57 kroner per kilo.

Til det skal lægges, at den klart billigste pose var den allermindste med kun 80 gram i, hvor kiloprisen lå langt længere nede end for de andre poser. Her skulle man nemlig kun slippe 75 kroner.

»Der er jo flere ting i det. Der er både det her med, at man ikke kan stole på, at et tilbud eller en skarp pris i virkeligheden er så god,« siger Lars Faber.

»Derudover må man også tage barnelærdommen om, at jo mere man køber, desto mere sparer man, op til genovervejelse. Det er jo virkelig ikke tilfældet her, og så kan man jo tale om, hvorvidt det er klogt i forhold til at skulle spare på emballage og plastik.«

Han påpeger, at en del af problematikken også er, at de forskellige poser kan ligge mange steder i den store butik.

På den måde vil det stadig være omstændigt for den opmærksomme kunde at sammenligne, selv hvis vedkommende tjekker kiloprisen frem for prisen per styk eller tilbud.

Hos Bilka anerkender man, at der ligger en opgave i at gøre priserne i varehuset gennemskuelige for kunderne.

Lars Faber forstår ikke, man gør det så uigennemskueligt i Bilka. Han oplever især problemet med vaskemiddel og slik, siger han.

»Vi har en bunden opgave i at sikre, at vores priser er så transparente som overhovedet muligt. Det arbejder vi hele tiden på at forfine, og vi skal naturligvis være opmærksomme, når en kunde falder over et konkret eksempel som her, så vi sikrer, at prisen er skarp, når det anføres,« lyder det i et skriftligt svar fra marketingschef i Bilka, Claus Frederiksen.

Fra varehusets side siger de dog, at man altid skal holde øje med kiloprisen, hvis man vil sikre sig, at der ikke opstår forvirring om den bedste pris.

»Hvad angår de konkrete opdagelser, så skal man have for øje, at normalprisen på en identisk vare i større eller mindre forpakning ikke nødvendigvis vil ændre sig, fordi en anden størrelse af samme vare sælges til nedsat pris. De to ting påvirker ikke hinanden,« lyder det videre fra Marketingchefen.

Efter sin gennemgang i Bilka har Lars Faber lavet et opslag på Facebook, hvor han beskriver følelsen af at blive taget ved næsen af begreber som ‘skarp pris’ og ‘tilbud’.

