Går du og leger med tanken om at blive husejer, kommer priserne helt sikkert til at spille en rolle.

Lige nu koster et gennemsnitligt dansk hus på 150 kvadratmeter med plads til børn og forældre og et par stuer at slænge sig i nemlig lige over 2,2 millioner kroner - eller hvad der svarer til 14.800 kroner per kvadratmeter.

Det viser en helt ny opgørelse, som boligsitet Boliga.dk står bag, over udbudskvadratmeterpriserne på de af landets villaer og rækkehuse, der er til salg lige nu.

Men du kan også få huskvadratmeter for blot en brøkdel af landsgennemsnittet. Der er nemlig flere huse til salg rundt omkring i det danske land i øjeblikket - hvor der kun skal omkring en flad 1.000-kroneseddel til at købe én kvadratmeter hus.

Her er husene med landets laveste kvadratmeterpriser

Mosbjergvej, Mosbjerg

Flest kvadratmeter for pengene får man i øjeblikket udenfor landsbyen Mosbjerg i Vendsyssel, hvor et hus fra 1936 er til salg.

Udbudsprisen på 275.000 kroner betyder, at hver af de 288 kvadratmeter i boligen koster 954 kroner - under en femtedel af gennemsnittet for området, der lyder på 6.500 kroner for en villakvadratmeter lige nu.

Se huset her

Mejlingvej, Kvissel

Foto: EDC Frederikshavn Vis mere Foto: EDC Frederikshavn

Den gamle skole i stationsbyen Kvissel i Nordjylland er i dag en næsten 500 kvadratmeter stor bolig, der lige nu er til salg for 495.000 kroner.

Det betyder, at en køber skal give 991 kroner for hver af kvadratmeterne i den over 100 år gamle bolig. En tiendedel af gennemsnittet på 10.600 kroner i postnummeret Frederikshavn, hvor ejendommen ligger.

Se huset her

Thistedvej, Fjerritslev

Kvadratmeterprisen for den 190 kvadratmeter store villa på Thistedvej udenfor Fjerritslev, der er til salg lige nu for 195.000 kroner, ligger på 1.026 kroner.

Det betyder, at du kan købe huset fra 1903 for langt under den gennemsnitlige kvadratmeterpris for udbudte huse i det nordlige postnummer, som ifølge Boliga.dk ligger på 7.000 kroner.

Se huset her

Skovvangsvej, Assens

Foto: BilligtHus Vis mere Foto: BilligtHus

Udenfor den vestfynske by Assens ligger et stråtækt hus, som med sin udbudspris på 99.000 kroner er en af landets billigste villaer til salg for øjeblikket.

De 93 kvadratmeter skal da også blot koste 1.064 kroner hver, hvorimod gennemsnittet for områdets udbudte villaer ligger på 9.900 kroner pr. kvadratmeter.

Se huset her

Haderslevvej, Gram

Foto: BilligtHus Vis mere Foto: BilligtHus

Ved Gram i Sønderjylland ligger et 181 kvadratmeter stort hus fra 1850, som er udbudt til salg for 195.000 kroner.

Kvadratmeterprisen ligger dermed på 1.077 kroner, hvilket betyder, at du her kan blive husejer for under en femtedel af den gennemsnitlige kvadratmeterpris på 5.200 kroner for området.

Se huset her