Konsekvenserne af coronakrisen fortsætter med at ramme rundt omkring.

Nu er det landskendte renseri Butlers blevet taget under konkursbehandling. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Til mediet fortæller selskabets ejer og administrerende direktør Morten Kjær, at det blandt andet skyldes, at man tabte mange penge under coronakrisen.

Nogle måneder var omsætningen helt nede på ti procent af det normale, forklarer han.

»Disse år blev efterfulgt af voldsomme energiomkostninger i en forholdsvis energitung virksomhed og tillige stigende renter,« siger Morten Kjær til Finans.