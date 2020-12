Da coronakrisen var på sit højeste, måtte Danmarks næststørste tøjkoncern bede sine medarbejdere om noget helt usædvanligt.

Det har nu ført til en stor og ganske uventet gevinst for medarbejderne, som selskabet vælger at hylde.

Det skriver Finans.dk.

Der er tale om DK Company, der blandt andet har mærker som !Solid, Karen By Simonsen og Martinique.

Og under coronakrisen valgte den at gå til sine medarbejdere. Det har B.T. tidligere beskrevet, men her stod årsagen til den store bonus ikke klart.

Det gør den nu.

For da krisen kradsede tidligere på året, var selve koncernen med sine godt 2.200 ansatte i fare for ikke at overleve.

Derfor bad man de ansatte om at gå 20 procent ned i løn over en periode på tre måneder.

Likviditeten skulle sikres.

Det handlede om overlevelse.

Heldigvis for selskabet var de ansatte lydhør. Og det blev accepteret at tage en lønnedgang på det ønskede.

Og det ønsker man nu at sige tak for, fortæller selskabets direktør Jens Poulsen.

»Da det så allerværst ud, var medarbejderne et fyrtårn i en mørk tid. Det var et udtryk for, at vi stod sammen. Det var jo tydeligt for enhver, at det kunne ende med en likviditetskrise, hvis det varede i lang tid,« siger han.

Allerede i sommer, da normaliteten i et eller andet omfang havde genindfundet sig og pengene begyndte at flyde i kasseapparaterne, tilbagebetalte DK Company den løn, som selskabet havde fået medarbejderne til at gå ned.

Men som en ekstra bonus har man fra selskabets side nu valgt at give en ekstra stor bonus til samtlige medarbejdere i alle lande.

Ganske symbolsk er det en bonus, der for hver enkelt medarbejder svarer til 20 procent af lønnen i november måned.

Jens Poulsen fortæller desuden, at det svarer til en samlet bonus på 10 millioner kroner.

Dermed er det fortsat kun en lille del af det overskud, selskabet havde i 2019 på 150 millioner kroner.

I forbindelse med coronakrisen fik DK Company en del af den lønkompensation, som staten gjorde mulig. Endnu er det ikke besluttet, om den skal betales tilbage. Samtidig fyrede selskabet 160 personer under krisen.