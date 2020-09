Er du altid frisk på en god burger? Så er der denne nyhed lige noget for dig.

I den netop overståede weekend er stævnet 'Danmarks bedste burger' blevet holdt.

Stævnet fandt sted i København, hvor burger-kokke fra hele landet kunne deltage.

Og her kunne det aarhusianske burgersted Kødstadens Burger Joint tage imod prisen for Danmarks bedste burger. Det blev besluttet af stævnets tre dommere.

Det er Jeppe Glatved, Steffen Distler og Christian Konge Honoré, som er ejere af stedet. De vandt for deres bacon-cheeseburger.

Over for DR siger førstnævnte, at titlen naturligvis er en stolthed – men også gav en enorm efterspørgsel.

»Det gav så meget travlhed, at vi søndag måtte melde om udsolgt,« fortæller Jeppe Glatved til mediet.

Udover dommernes favorit blev også to øvrige priser uddelt.

Prisen 'Folkets burger' blev vundet af Spektakel-bar fra Gudhjem. 'Den innovative burger' blev vundet af kæden Hungry Dane, der ligger i København, Lyngby, Fredericia, Aarhus og Randers.