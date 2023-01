Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er »meget langt« fra branchepraksis at sælge flere år gammelt kød.

Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, der i et interview med mediet Finans tager afstand fra slagterivirksomheden Skare Meat Packers.

Onsdag kom det frem, at Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg i slagterivirksomheden har fundet 250 ton gammelt kød.

Noget af kødet stammer helt tilbage fra 2010.

Ville du have noget imod at spise 13 år gammelt kød?

Ifølge veterinærdirektør, Jens Munk Ebbesen, fra Landbrug & Fødevarer, L&F, er det ikke normalt og kvalitetsmæssigt i orden at sælge kød, der er så gammelt.

»Kød risikerer at blive harsk, selvom det er frosset ned. Den risiko bliver blot større, når opbevaringstiden forlænges ud over normal praksis, som under de rette forhold maksimalt er 24 måneder,« siger han til Finans.

Skare Meat Packers er på baggrund af kontrolbesøget blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen. Men ikke for at sælge gammelt kød.

Det er nemlig ikke ulovligt, så længe virksomheden har vurderet, at det er forsvarligt at sælge.

Politianmeldelsen skyldes imidlertid, at Fødevarestyrelsen ikke har kunnet spore det gamle kød tilbage til oprindelseslandet, fordi anmærkningen manglede.

Skare Meat Packers er også meldt til politiet for at forsøge at forhindre styrelsen i at komme ind og foretage kontrollen.

Direktør i Skare Meat Packers, Kurt Skare, afviser over for Jyllands-Posten, at virksomheden har ageret på kant med loven.

»Det indgår i forarbejdede produkter, eksempelvis pølser og andre varer,« siger han og understreger, at det er helt normalt for virksomheden at have kød liggende, som er fra før 2017.

Skare Meat Packers sælger blandt andet sine produkter til dagligvarekoncernen Salling Group, der driver kæderne Bilka, Føtex og Netto.

På baggrund af sagen har Salling Group onsdag meddelt, at de har suspenderet samarbejdet med Skare Meat Packers.

Skare Meat Packers har 650 medarbejdere i Danmark fordelt i Christiansfeld, Vejen og Aarhus. Virksomheden driver slagteri på sydhavnen i Aarhus.