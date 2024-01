Er du glad for sodavand? Og måske i særlig grad for de sukkerfri varianter?

Så er der formentlig godt nyt på vej til dig.

For Coca-Cola lancerer nu en ny sukkerfri sodavand – der har smag af lime.

Det oplyser den verdensomspændende læskedrikgigant i en pressemeddelelse.

Den nye variant, der får navnet Coca-Cola Zero Sugar Lime, kan dermed tage kampen op mod eksempelvis lime-varianten, som rivalerne fra Pepsi i forvejen har på markedet.

»Vi er meget bevidste om betydningen af at have en stærk sukkerfri kategori og forstår forbrugernes behov for sukkerfrie valg, der stadig leverer den unikke smagsoplevelse, som Coca-Cola er kendt for,« forklarer Annette Spanggaard, der er public affairs, kommunikations- og CSR-direktør hos Coca-Cola Danmark:

»Samtidig ser vi, at den friske smag af lime er blandt de mest populære på flere af vores markeder, så vi har glædet os meget til at lancere den i Danmark og nu kunne tilbyde den forfriskende smagsoplevelse til de danske forbrugere.«

Hvis du gerne vil smage den nye Coca-Cola-variant, så kan du glæde dig over, at den nye sodavand rammer de danske butikker fra netop i dag.