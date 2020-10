Rema 1000 bliver kastet direkte ud i et voldsomt stormvejr i denne uge.

Demonstrationer i Danmarks største byer, reklamekampanger i landsdækkende medier og videokampagner på sociale medier er nemlig blandt de værktøjer, der kastes ind i en frontal offensiv rettet direkte mod kæden.

Det er dyrevelfærdsorganisationen Anima, der står bag den omfattende kampagne. Og det gør Anima, fordi organisationen mener, at det går alt for langsomt i Rema 1000 med at udfase de såkaldte turbokyllinger fra deres butikker.

»Rema 1000 er en stor spiller i den danske detailbranche, og under parolen ‘discount med holdning’ bryster de sig af at sætte dyrevelfærd i højsædet,« siger Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef hos Anima, i en pressemeddelelse:

»Men god dyrevelfærd og og turbokylling kan aldrig gå hånd i hånd. Derfor bør Rema 1000 som en moderne og ansvarlig kæde udfase den udskældte kylling.«

Hos Rema 1000 undrer man sig over angrebet fra Anima.

Overfor Politiken, der blandt andre bringer en af annoncerne fra Anima, forklarer kommunikationschef Jonas Schrøder, at 35 procent af de kyllingeprodukter, man har i sine montre, har tre dyrevelfærdshjerter, selvom de kun udgør 11 procent af salget.

»Vi er i fuld gang med at omlægge, og det ved Anima, som vi indtil nu har været i god dialog med, også godt. Derfor er vi ærgerlige over at skulle have sådan en tur i møllen,« siger Jonas Schrøder til Politiken.

Den øverste del af Animas reklamekampagne mod Rema 1000 Vis mere Den øverste del af Animas reklamekampagne mod Rema 1000

Han siger samtidig, at man ikke vil sætte nogen fast deadline for, hvornår man har udfaset de såkaldte turbokyllinger ‘for at gøre Anima glade’.

Betegnelsen turbokylling bruges til at beskrive racen Ross 308, som lever omkring 33 dage, før den bliver slagtet.

Flere kæder har allerede nu udfaset Ross 308 – eller sat en deadline for, hvornår den skal være udfaset – til fordel for racen Ranger Gold, som i stedet lever i 49 dage og har halvt så høj en dødelighed end turbokyllingerne.

I pressemeddelelsen fremhæver Anima kæder som 7-Eleven, Joe & The Juice, Circle K, Espresso House, Lidl og Aldi som steder, der allerede nu har valgt at udfase turbokyllingerne.

Overfor Politiken siger Anima også, at kæderne Coop og Salling Group har vist sig villige til at gå i gang med at komme af med turbokyllinger, men at det faktum, at de to kæder fortsat hovedsageligt sælger turbokylling-produkter, gør, at der sagtens kan komme lignende kampagner mod dem.