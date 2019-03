Odsherred er kendt i hele landet for de populære gulerødder fra Lammefjorden. Men fremtiden er blevet usikker for den orange rodfrugt.

Smørstegte, ovnbagte eller råkostsalat. Der findes et utal af måder at kokkere med grøntsagen med den grønne top.

Når danskerne skal indtage deres grøntsager, så er de saftige og sprøde gulerødder fra Lammefjorden ofte på bordet.

Men der er ingen garanti for, at rodfrugten, der er blevet kendt som et varemærke for hele Odsherred, er at finde på middagsbordene fremover. Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

Kendetegnet ved Lammefjordsgulerødder er, at de har et ekstra højt indhold af naturlig karotin og sukker. Foto: Claus Bech Vis mere Kendetegnet ved Lammefjordsgulerødder er, at de har et ekstra højt indhold af naturlig karotin og sukker. Foto: Claus Bech

De sidste 15 år er der sket flere sammenlægninger af de små landbrug på Lammefjorden. Men de nye generationer, som opkøber de små steder, har ofte hverken tradition for eller lyst til at dyrke gulerødder.

Producenten Peter Thane fra andelsselskabet Gulerodsgruppen A/S forklarer, at de i stedet vælger at dyrke kartofler eller korn, for det kan de få en bedre pris for.

Men det er ikke fordi, at de kendte Lammefjordsgulerødder ikke kan sælges. Da Peter Thane kom til området for 22 år siden, der producerede man 4000 tons gulerødder. I dag produceres der ‘kun’ 9000 tons af de sunde rødder, for der mangler jord at dyrke dem på.

Han ser ydermere et problem i, at gulerødder er blevet en discountvare. Grøntsagen bliver ikke regnet for noget særligt. »Billige gulerødder bruges til at lokke kunderne ind i butikken - på samme måde, som letmælk gør,« siger Peter Thane.