Rygterne har efterhånden svirret længe, og de ser mere og mere ud til at holde vand:

Instagram og moderselskabet Meta vil udnytte Twitters kaotiske tilstande til at stjæle brugerne ved at lave en ny app, der skal tage kampen op.

Og nu har en af Metas øverste direktører ifølge techmediet The Verge vist en tidlig udgave af appen frem til visse medarbejdere.

Men under den fremvisning kunne mediet af en eller anden grund også se med, og de bringer derfor lækkede billeder af, hvordan Instagrams formodede Twitter-konkurrent ser ud.

Og det – øh – ligner Twitter. Meget.

Der er små, offentlige tekst-posts. Der er en like-knap, der er en kommentar-knap, og der er en retweet-knap.

LEAKED SCREENSHOTS: This is what Instagram’s upcoming Twitter competitor looks like



And its public name could be Threads, based on internal documents pic.twitter.com/T9YVC2PzFa — Matt Navarra (@MattNavarra) June 8, 2023

Der er sågar også tråde af posts i de lækkede billeder.

Det nye sociale medie er endnu ikke officielt bekræftet, men det har tidligere lydt, at Meta planlagde at rulle det ud henover sommeren.

Er man stadig i tvivl om, hvad Metas nyeste sociale medie skal gøre, kaldte deres chief product officer, Chris Cox, det for »vores svar på Twitter« under præsentationen.

»Vi har hørt fra mange prominente content-skabere og offentlige personer, at de er interesserede i at få en platform, der drives fornuftigt, og som de mener, at de kan stole på, når det gælder distribution,« sagde Chris Cox videre med en tydelig stikpille til Elon Musk.

Siden Elon Musk overtog Twitter, har der været en del ballade omkring det sociale medie, hvor annoncører har trukket sig, verifikationsmetoden er endt med kun at handle om betalingsvillighed og meget andet.

Det er angiveligt det, Instagram forsøger at udnytte med det sociale medie, der internt angiveligt hedder 'Project 92' og måske kan ende med at hedde 'Threads'.