Er du en af de forældre, der har svært ved at få dit barn til sove, når klokken nærmer sig sengetid? Så er der måske godt nyt.

En ny app kaldet 'Drømmejunglen’ skulle ved hjælp af hypnose-teknikker angiveligt kunne hjælpe dit barn med hurtigt at falde i søvn, så I undgår forhandlinger og et utal af godnatsange uden effekt.

Det skriver Politiken.

App’en, der også findes som to fysiske bøger, er skabt af læge og klinisk hypnoterapeut Anna Knakkergaard. Godnathistorierne er skabt til børn fra cirka fire år til 10 år.

Har du svært ved at få dit barn til at sove?

»Børn har mange bekymringer og store ting at tage stilling til, og de bliver ofte forstørret, når vi skal sove. Med hypnose kan vi lære, at vi ikke er prisgivet vores følelser. Vi er i høj grad selv med til at bestemme, hvad vi fokuserer på, og hvad vi forstørrer. Hypnoseteknikkerne giver børnene et konkret redskab, så de ikke er overladt til sig selv, når det er svært«, siger Anna Knakkergaard til Politiken.

I bøgerne instrueres forældrene i, hvordan de skal læse dem langsomt med rolig, monoton stemme.

Selve teksten er fyldt med gentagelser og pauser, hvor både oplæser og barn skal trække vejret dybt og falde til ro.

På den måde bringes barnet i en hypnotisk tilstand, hvor de bedre kan lukke andre stimuli ude.

Børnelægen anbefaler desuden, at man indretter en fast aftenrutine, så barnet i god tid er forberedt på, hvad der skal ske. Det er nemlig vigtigt med struktur for at skabe gode søvnvaner.

