Et lovkrav betyder, at Nørre Sandager Sogn på Nordfyn skal have opsat en ladestander inden 2025.

Og selvom det måske kan virke naturligt, nu hvor elbiler for alvor er begyndt at brede sig i Danmark, er det ikke noget, der giver anledning til begejstring i menighedsrådet. Langt fra.

Sådan lyder meldingen fra menighedsrådsformand Bent Jacobsen.

»Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at undgå den.«

Han mener, det er skønne spildte kræfter at sætte en ladestander op ved deres kirke.

På en almindelig søndag kommer der fire til seks til gudstjenesten, ligesom der i alt er 200 folkekirkemedlemmer i deres sogn.

»Vi ved jo endnu ikke, hvor meget, det kommer til at koste at sætte sådan en ladestander op, men det, der er mest ærgerligt, er, at man ender med at sætte en ladestander op, der slet ikke bliver brugt,« siger menighedsrådsformanden.

Hvis Bent Jacobsen skal komme med sit bedste bud, mener han, den stort set aldrig vil blive brugt.

Derfor går han også og tænker, hvordan de måske kan slippe. For deres parkeringsplads, som altså kan rumme minimum tyve biler, er egentlig bare en stor plads belagt med grus.

Fynboen fortalte i første omgang om hans forbehold mod ladestanderen til Kristeligt Dagblad, hvor han også kunne berette, at sagen har vakt stærke følelser blandt menighedens medlemmer, og en af kirkegængerne truer med at melde sig ud af folkekirken.

»Mig bekendt, er der ikke nogen af dem, der hører til vores sogn, som kører i en elbil.«

Men det er jo et led i en grøn omstilling, hvor man prioriterer elbiler. Er det ikke positivt?

»Jo, men jeg tror simpelthen ikke, den vil blive brugt. Så det ville jo være mere bæredygtigt at sætte den op, hvor der er behov for den.«

Det er jo en omstilling, så måske behovet kommer om to eller tre år?

»Problemet er også, at jeg mener ikke, at det kommer til at være et sted, hvor folk prioriterer at lade op,« siger Bent Jacobsen og uddyber:

»Jeg tvivler meget på, at det bliver en hurtiglader, så mon ikke bare folk lader op derhjemme. Så skulle det være ved en begravelse, hvor folk kommer fra Jylland for at deltage, men der kan jeg fortælle dig, at dem har vi en eller to af om året,« lyder det fra menighedsrådsformanden.

Nu vil Bent Jacobsen se, hvor sagen ender. For skal ladestanderen op, så overvejer han sågar, om det kunne give mening at anlægge græs på noget af deres parkeringsplads.

Kravet om ladestanderne ved kirkerne tager afsæt i et EU-direktiv, og i nogle tilfælde overvejer man muligheden, man har for at søge om kompensation ved kommunen. Det gør man dog ikke i Fyns Stift, fordi det vurderes, at kompensation ikke vil være muligt, skriver Kristeligt Dagblad.