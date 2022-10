Lyt til artiklen

Priserne er hamret op, krisen kradser, og det kan være svært at få pengene til at række.

Men er du på vej ned i banken for at tage et forbrugslån til daglige fornødenheder, nye møbler eller den ferie, familien længe har drømt om, gør du måske klogt i at stoppe op.

For mange danskere er der nemlig en væsentlig billigere måde at låne pengene på.

23. september i år besluttede et stort politisk flertal i Folketinget nemlig, at danskerne skal kunne indefryse en del af deres el-, gas- og fjernvarmeregninger og betale pengene tilbage over fem år med en rente på bare to procent.

Og der kan være mange penge at spare ved at låne pengene af staten frem for banken. Det viser beregninger fra Nordea, Danske Bank og B.T. s egne beregninger.

»For nogle er regningerne så store, at det kan give mening at låne pengene, og her er en rente på to procent en billig måde at låne på. Det er en lavere rente, end man kan få på mange andre typer lån,« siger chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm.

Hvis man eksempelvis går i Nordea for at få et forbrugslån på 40.000 kroner, ligger renten nemlig oppe på 8,25 procent til 17 procent, alt efter hvor god en kunde du er i banken.

Dertil kommer et gebyr på to procent af det lånte beløb samt et gebyr på 800 kroner i dokumentomkostninger.

Afdrages de 40.000 kroner over fem år, løber de samlede omkostninger op i et sted mellem 10.880 kroner og 21.757 kroner.

Hos Danske Bank ligger renten på samme niveau, nemlig på 8,24-14,75 procent, og her løber de samlede omkostninger inklusive gebyrer over fem år op i 10.835-18.195 kroner.

Frigør man i stedet 40.000 kroner ved at indefryse el-, gas- og fjernvarmeregninger, ser regnestykket noget mere fordelagtigt ud.

Her lyder renten altså på bare to procent, og der er ingen lånegebyrer.

Lånet kan tilbagebetales over fem år, og det betyder, at de samlede omkostninger til staten udgør noget mere beskedne 1.655 kroner.

Det er altså hele 20.102 kroner billigere at låne de 40.000 kroner af staten end for den Nordea-kunde, der skal betale 17 procent i rente plus gebyrer.

Selvom man er en god kunde i Danske Bank og slipper med den lavere rente på 8,24 procent, er det stadig mærkbare 9.180 kroner billigere at låne de 40.000 kroner af staten.

Louise Aggerstrøm gør opmærksom på, at gas- og elpriserne skal tilbage til de rekordhøje prisniveauer – lige nu er de nemlig faldet på grund af blandt andet det milde efterårsvejr i Europa – hvis man skal kunne indefryse helt op mod 40.000 kroner. Da priserne toppede, ville de hårdest ramte forbrugere ifølge Louise Aggerstrøm kunne indefryse op mod 35.000 kroner.

Med det forbehold gør hun det klart, at indefrysningsordningen kan være fordelagtig.

Betydet det, at I så vil rådgive jeres kunder til at låne pengene billigere af staten, når de kommer ned for at tage et forbrugslån i jeres filialer?

»Det er et godt spørgsmål. Det kan godt være, at løsningen ikke er et forbrugslån eller for den sags skyld et lån hos staten. Måske har man bare brug for et bevilget overtræk i nogle få måneder,« siger Louise Aggerstrøm.

Hun tilføjer:

»Først og fremmest er det positivt, hvis folk kommer ned i banken, hvis de har svært ved at betale deres regninger. Det er godt at forholde sig til sin økonomiske situation, før hjulene kører af bussen.«

»Hos os får man kun et lån, hvis man kan blive kreditgodkendt. Sådan er det ikke med indefrysningsordningen. Her vurderer staten, at omkring ti procent ikke vil være i stand til at betale lånet tilbage.«