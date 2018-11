Lidl Danmark tilbagekalder flere smagsvarianter af kyllingebryst fra Dulano Roasted Chicken Breast Filet, fordi de kan give allergiske reaktioner.

Det drejer sig om kyllingebryst i smagsvarianterne: Classic, Jalepeno og Urter.

Produkterne er solgt i Lidl-butikker over hele landet.

Der er tale om pakker med et nettoindhold på 80 gram.

De tre varianter af kyllingebryst fra Dulano Roasted Chicken Breast Filet tilbagekaldes, fordi de kun har spansk og portugisisk varedeklaration.

Derfor har danske forbrugere ikke mulighed for at gennemskue, at produkterne indeholder sennep og selleri.

Personer som er overfølsomme overfor netop sennep og selleri kan på den baggrund få allergiske reaktioner, hvis de spiser kyllingebryst fra de tre tilbagetrukne smagsvarianter af Dulano Roasted Chicken Breast Filet.

Hvis du har købt et af de pågældende produkter, råder Fødevarestyrelsen dig til at levere produktet tilbage eller smide det ud.