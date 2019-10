Har du købt en pakke dybfrosne panerede kyllingeschnitzler i dit lokale supermarked, så er der god grund til at være forsigtig, inden du sætter tænderne i den friturestegte spise.

Fødevarevirksomheden Geia Foods har således valgt at tilbagekalde et stort parti såkaldte Kykling Kyllinge Panetter på grund af risiko for, at produktet indeholder små metalspåner.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Produktet bliver solgt i Kvickly, Fakta, Brugsen, Dagli' Brugsen og Coop.dk/mad.

Specifikt er der tale om produkter med pakkedato 2. august 2019 med 'bedst før dato' 29. januar 2021.

Stregkoden på produktet er 5706911015427.

Virksomheden advarer om, at man risikerer at få skader på tænder, mundhule og svælg, hvis man spiser en friteret kyllingeschnitzel, der indeholder metalspåner.

Derfor opfordrer Geia Foods forbrugerne til at kassere varen eller levere den tilbage i butikken, hvor den er købt.

/ritzau/