For et par dage siden meddelte Fødevarestyrelsen, at en særlig kylling tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning.

Det skyldes, at der er fundet salmonella i kyllingen.

Der er tale om forstegt kyllingekebab af mærket Ana Food.

Nu oplyser Fødevarestyrelsen, modsat før, hvor kyllingen er solgt. Det drejer sig om følgende steder:

MENY, Blåkildevej 2, 2630 Taastrup

Min Købmand, Munkhusevej 9, 8961 Allingåbro

Shahba Frugt og Grønt, Storegade 27A, 6200 Aabenraa

Bazar Århus, Engmarken 6, 8220 Brabrand

RODI MAK, Nørregade 27, 6100 Haderslev

Danske Aleppo, Danmarksgade 23, 7000 Fredericia

Dagrofa Foodservice

Er man i tvivl om, hvorvidt man har købt lige præcis den kylling, som tilbagekaldes, kan man tjekke for følgende detaljer på indpakningen:

Ana Food forstemt kyllingekebab, på frost

Nettovægt: 2kg

Bedst før-dato: 21.06.2024

Batchnummer: D2523

EAN-stregkode: 5710030099138

Produktet bør kasseres eller leveres tilbage til butikken, skriver Fødevarestyrelsen.

»Der er risiko for smitte med salmonella. Symptomerne på infektion med salmonella er diarré, mavesmerter, feber, hovedpine og eventuelt kvalme og opkast. Sygdommen kan vare fra få dage til flere uger,« tilføjer Fødevarestyrelsen.