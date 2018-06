At netværke behøver hverken at være kynisk eller kun for egen vindings skyld. Men ligesom investering er det noget, mange kvinder aldrig kommer i gang med.

København. Man går glip af både karrieremuligheder og indflydelse, hvis ikke man netværker.

Og statistikkerne viser tydeligt, at kvinderne stadig bliver sejlet agterud, når det gælder topposter og chefstillinger.

Derfor har Katja Iversen, der er administrerende direktør for den internationale ngo Women Deliver, netop skrevet bogen "Kvinde, kend dit netværk".

Hun har nemlig selv taget turen fra Vestjylland til New York, hvor hun i dag er CEO, mingler med Clinton-familien og deltager i G7-møder.

Her kommer hendes fire råd til netværks-nybegynderen. Og de gælder sådan set både mænd og kvinder.

1) Definér dit mål

Som det første skal du beslutte, hvad du overhovedet vil med dit netværk.

For det "at netværke" er egentlig bare at skabe og pleje menneskelige relationer, og det kan mange kvinder godt finde ud af, mener Katja Iversen.

- Men det især kvinder kan blive bedre til, er at gøre det strategisk, siger hun.

Så spørg dig selv, hvorfor du vil udvide dit netværk, og hvad du håber på at opnå.

Det kan være alt fra nye jobmuligheder, til uddannelse eller at klatre op ad karrierestigen, forklarer Katja Iversen.

- Men det kan også være, hvis man skal have bygget en legeplads i grundejerforeningen. Så det behøver ikke have noget med arbejde at gøre, det kan også være for at ændre noget i verden, siger hun.

2) Hjemmearbejdet

Når du har defineret dit mål, kan du tænke over fremgangsmåden.

Tænk over, hvem du vil netværke med, allerede inden du tager til mødet eller konferencen, opfordrer Katja Iversen. Læs herefter op på, hvem de personer egentlig er, og hvad de arbejder med og brænder for.

- Så kan man bruge tiden meget mere effektivt og få bedre samtaler. Og samtaler er et meget vigtigt ord her - for det skal ikke være enetaler, siger Katja Iversen.

3) Kontakten

Når du har styr på hjemmearbejdet, er du klar til selve mødet, siger Katja Iversen.

- Her er en vigtig ting, at folk som oftest ikke husker, alt hvad du siger, men hvad du får dem til at føle, siger hun.

Så hold igen med din enetale om, hvem du er. Vis i stedet interesse, stil spørgsmål, og brug den viden, du har fra din research.

- For folk kan jo helt basalt godt lide at tale om sig selv, siger Katja Iversen.

Herefter kan du drypvis byde ind med, hvem du selv er.

4) Følg op

Sidste trin er at følge op på de nye kontakter, forklarer Katja Iversen.

- Få sendt den e-mail dagen efter og sagt: Det var godt nok en spændende samtale, skal vi fortsætte den?, siger hun.

For netværk er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det er derimod noget, man bygger op over tid, understreger Katja Iversen.

Hendes sidste opfordring er, at man ikke skal blive personligt ramt af en afvisning, selv om det er akavet at ville snakke eller maile med nogen, der ikke er gensidigt interesseret.

- Men der må man være mere hårdhudet. Man vinder noget, man taber noget, og et nej må man tage med, siger hun.

Fakta: Kvinder, karriere og adfærd

- Kvindelige ledere er generelt kendetegnet ved at være mere samarbejdsorienterede, tillidsfulde og positivt anerkendende end mænd på samme karrieretrin.

- Til gengæld er kvinderne i mindre grad karriereorienterede, dominerende og villige til at tage styringen end mænd på samme karrieretrin.

- Det viser data fra danske People Test Systems, som har personlighedstestet 13.000 personer på henholdsvis medarbejder-, mellemleder- og toplederniveau.

Kilde: People Test Systems.

/ritzau fokus/